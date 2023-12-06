بايدن مستعد لـ«تسويات كبرى» في ملف الهجرة مقابل تأمين المساعدة لأوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، إنه مستعد لـ«تسويات كبرى» في ملف الهجرة على الحدود المكسيكية للسماح بإفراج الكونغرس عن تمويل لأوكرانيا.

وتوجه بايدن إلى أعضاء الكونغرس الذين لم يتوصلوا إلى اتفاق حول رزمة جديدة لكييف، مع اشتراط النواب المحافظين تشددًا واضحًا في سياسة الهجرة في مواجهة تدفق المهاجرين من الحدود مع المكسيك، الأمر الذي يرفضه الديموقراطيون، بحسب وكالة «فرانس برس».

بايدن للكونغرس: المساعدة المالية لأوكرانيا «لا يمكن أن تنتظر أكثر»

ونبه الرئيس الاميركي متوجها إلى اعضاء الكونغرس بأن تعطيل المساعدة المالية دعما لأوكرانيا «لا يمكن أن ينتظر أكثر»، مع استمرار الخلاف بين الديموقراطيين والجمهوريين حول رزمة المساعدات.

واعتبر بايدن أن عدم التوافق على رصد أموال إضافية لأوكرانيا سيكون «أعظم هدية» للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدا أن الأخير إذا نجح في السيطرة على أوكرانيا «فلن يقف عند هذا الحد».