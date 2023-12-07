مجلس الشيوخ الأميركي يعرقل إقرار حزمة مساعدات ضخمة لأوكرانيا وإسرائيل

القاهرة - بوابة الوسط

أفادت وكالة «فرانس برس»، مساء اليوم الأربعاء، بأن مجلس الشيوخ الأميركي عرقل إقرار حزمة مساعدات ضخمة لأوكرانيا و إسرائيل بسبب خلاف حول ملف الهجرة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن استعداده لـ«تسويات كبرى» في ملف الهجرة على الحدود المكسيكية، للسماح بإفراج الكونغرس عن تمويل لأوكرانيا.

ونبه الرئيس الأميركي، متوجها إلى أعضاء الكونغرس، بأن المساعدة المالية دعما لأوكرانيا «لا يمكن أن تنتظر أكثر»، مع استمرار الخلاف بين الديمقراطيين والجمهوريين حول رزمة المساعدات.

واعتبر بايدن أن عدم التوافق على رصد أموال إضافية لأوكرانيا سيكون «أعظم هدية» للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدا أن الأخير إذا نجح في السيطرة على أوكرانيا «فلن يقف عند هذا الحد».