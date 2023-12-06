الاحتلال الإسرائيلي يوافق على بناء 1700 وحدة استيطانية في القدس الشرقية وسط عدوانه على غزة

القاهرة - بوابة الوسط

أفادت منظمة «السلام الآن» غير الحكومية الأربعاء بأن حكومة الاحتلال الإسرائيلي وافقت في شكل نهائي على بناء 1738 وحدة استيطانية في مستوطنة في جنوب شرق القدس الشرقية المحتلة.

وقالت حاغيت هوفران من المنظمة المناهضة للاستيطان «لولا الحرب لأثيرت ضجة كبيرة، إنه مشروع إشكالي للغاية بالنسبة لامتداد الدولة الفلسطينية بين جنوب الضفة الغربية والقدس الشرقية»، بحسب «فرانس برس».

مجازر جديدة في قطاع غزة

يأتي ذلك وسط ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، مجازر جديدة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مع تواصل قصفها المكثف على شمال ووسط وجنوب القطاع المحاصر، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وارتفعت حصيلة الشهداء إلى نحو 16 ألفًا و250 شهيدًا منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي، من بينهم أكثر من 1240 شهيدًا منذ انتهاء «الهدنة الإنسانية الموقتة» مطلع الشهر الجاري.

استهداف مستشفى شهداء الأقصى

وأفادت وكالة «وفا» باستقبال مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع 45 شهيدًا وعشرات الإصابات جراء قصف طيران الاحتلال لمنزل عائلة أبومصبح في المدينة الذي يؤوي نازحين. كما قصف طيران الاحتلال محيط مدرسة حفصة التي تؤوي نازحين شمال قطاع غزة، ما أسفر عن وقوع إصابات.

- شهداء وجرحى في مجازر إسرائيلية جديدة بقطاع غزة

- حماس: استشهاد 16 ألفًا و248 فلسطينيًا في غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي

- «القسّام» تعلن تصفية 10 جنود إسرائيليين وتدمير دبابة و3 جرافات بقذائف «الياسين 105»

وانتشلت طواقم الإنقاذ والإسعاف ثلاثة شهداء وعددا من الإصابات الخطيرة من منزل عائلة البرش في جباليا البلد شمال القطاع، في حين لا يزال عدد من المواطنين تحت الأنقاض. كما جرى انتشال جثماني طفلتين استشهدتا في قصف منزل عائلة قطوم في رفح جنوب القطاع.

وأضافت الوكالة أن ثلاثة فلسطينيين استشهدوا في قصف مدفعية الاحتلال لطريق تقاطع الشارع الثاني مع الجلاء في حي الشيخ رضوان شمال غزة، كما قصف طيران الاحتلال منزلا في الحي.