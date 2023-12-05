حماس: استشهاد 16 ألفًا و248 فلسطينيًا في غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة «حماس» استشهاد 16 ألفًا و248 شخصًا في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي. وجاء في بيان المكتب الإعلامي أن أكثر من 7 آلاف طفل ونحو 5 آلاف امرأة في غزة استُشهدوا خلال شهرين من المعارك ضد الاحتلال منذ السابع من أكتوبر.

وأكد مكتب الإعلام الحكومي في غزة مساء اليوم الثلاثاء في مؤتمره الصحفي اليوم أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة منذ 60 يومًا من القتل الوحشي للمدنيين والأطفال والنساء.

وأشار إلى أن الاحتلال يواصل قصف المنازل الآمنة وهدمها فوق رؤوس ساكنيها بون سابق إنذار، من خلال الطائرات الحربية «الإسرائيلية» والأميركية وبالصواريخ والقنابل الأميركية العملاقة، حيث أصبح كل متر في قطاع غزة تحت الاستهداف ولم يعد أي مكان آمنًا في قطاع غزة.

77 مجزرة منذ وقف الهدنة الإنسانية

وأكد أن جيش الاحتلال الإسرائيلي من بعد رفضه استمرار الهدنة الإنسانية نفذ 77 مجزرة راح ضحيتها 1248 شهيدًا ممن وصلوا إلى المستشفيات، بينما ما زال مئات الشهداء تحت الأنقاض لم تتمكن طواقم الدفاع المدني من انتشال جثامينهم، وبذلك يرتفع عدد الشهداء الذين وصلوا إلى المستشفيات 16248 شهيدًا، في 1550 مجزرة من بدء الحرب الوحشية، بينهم 7112 طفلًا و4885 امرأة.

ولفت إلى أن عدد الشهداء من الطواقم الطبية 286 من الأطباء والطواقم الطبية، ومن طواقم الدفاع المدني 32 شهيدًا، ومن الصحفيين 81 صحفيًا، فيما بلغ عدد المفقودين 7600 مفقود إما تحت الأنقاض أو أن مصيرهم ما زال مجهولًا، وبلغ عدد الإصابات 43616 مصابًا.

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وأشار المكتب الإعلامي إلى أن عدد المساجد التي دمرها الاحتلال تدميرًا كليًا 100 مسجد، و192 مسجدًا تدميرًا جزئيًا، كما تضررت نتيجة العدوان 3 كنائس. وقال إن عدد المقرات الحكومية التي دمرها الاحتلال بلغ 121 مقرًا حكوميًا. وأوضح أن عدد المدارس التي خرجت عن الخدمة بشكل كلي بسبب استهداف الاحتلال 69 مدرسة، بينما تضررت 275 مدرسة بشكل جزئي.

50 ألف طن من المتفجرات

وقال المكتب الإعلامي إن طائرات الاحتلال الإسرائيلية ألقت خلال العدوان على غزة أكثر من 50 ألف طن من المتفجرات على منازل المواطنين المدنيين وعلى المستشفيات والمدارس والمؤسسات المدنية، مما جعلها أثرًا بعد عين، وهو ما يدعونا إلى مطالبة المجتمع الدولي بتحمل كامل المسؤولية عن الدعم المطلق الذي يمنحه للاحتلال لمواصلة قتل آلاف المدنيين وخاصة من الأطفال والنساء.

وأضاف: مازلنا نُحذّر كل دول العالم الحر والمنظمات الدولية والعالمية من وقوع كارثة إنسانية يرتكبها جيش الاحتلال ضد المدنيين، من خلال تدمير أكثر 61% من المنازل والوحدات السكنية في قطاع غزة، حيث دمر الاحتلال 305 آلاف وحدة سكنية ضمن حرب الإبادة الجماعية الشاملة ضد شعبنا منها 52 ألف وحدة سكنية تدميرًا كليًا، و253 ألف وحدة سكنية تدميرًا جزئيًا.

وتابع بالقول: وفي ظل هذه الحالة الإنسانية الاستثنائية البالغة الخطورة فإن ظروف النازحين تزداد صعوبة وقساوة، حيث تجاوز عدد النازحين الذين خرجوا من منازلهم مليونًا ونصف المليون إنسان في قطاع غزة، وهؤلاء جميعًا يعانون معاناة بالغة الصعوبة في الحصول على الغذاء والماء والدواء.