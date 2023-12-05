«القسّام» تعلن تصفية 10 جنود إسرائيليين وتدمير دبابة و3 جرافات بقذائف «الياسين 105»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، وفصائل المقاومة خوض معارك قوية في مواجهة قوات الاحتلال الإسرائيلي بمحاور التوغل في قطاع غزة، وذلك في اليوم الـ60 لمعركة «طوفان الأقصى»، حيث فجرت عددًا كبيرًا من الدبابات، وسط اشتباكات وعمليات قنص من المسافة صفر، وإطلاق رشقات صاروخية جديدة.

وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، مساء اليوم الثلاثاء، أن مقاتليها تمكنوا من الإجهاز على عشرة جنود إسرائيليين، وقتلهم من المسافة صفر في محور شرق مدينة خان يونس. كما استهدفوا في المحور نفسه قوة إسرائيلية خاصة من ثمانية جنود بقذيفة مضادة للأفراد، وتمكنوا من تحقيق إصابة مباشرة.

وقالت الكتائب، في بلاغات على قناتها الرسمية على «تلغرام»، إن مقاتليها قنصوا ستة جنود صهاينة ببنادق «الغول» القسامية في منطقة الزنة، وأصابوهم إصاباتٍ محققة، واستهدفت الكتائب ثلاث جرافات عسكرية ودبابة وناقلة جند في محور شمال مدينة خان يونس بقذائف «الياسين 105».

استهداف «تل أبيب» برشقة صاروخية

كما أعلنت كتائب القسام استهداف «تل أبيب» برشقة صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين، وتدمير غرف قيادة العدو في المحور الجنوبي لمدينة غزة بمنظومة الصواريخ «رجوم» قصيرة المدى من عيار 114 ملم.

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واستهدف مقاتلو القسام، أمس، ناقلتي جند ودبابة صهيونية بعبوة شواظ وقذائف «الياسين 105» شمال مدينة خان يونس.

من جهتها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، استهداف آلية لجيش الاحتلال بقذيفة «RPG» قرب مخبز العودة في محور التقدم شرق خان يونس. كما أعلنت أن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية من المسافة صفر مع جنود العدو في محيط مسجد أبو دلال شرق مدينة خان يونس.