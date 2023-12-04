جيش الاحتلال يعلن ارتفاع قتلاه إلى 401 منذ بدء العدوان على غزة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جيش الاحتلال، ارتفاع حصيلة جنوده القتلى إلى 75 منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة، و401 منذ بدء العدوان على القطاع المحاصر.

وكشف جيش الاحتلال في بيان اليوم، عن مقتل ثلاثة جنود الأحد في شمال قطاع غزة، ما يرفع حصيلة القتلى إلى 75 منذ بدء العملية البرية وإلى 401 قتيل منذ بدء العدوان على غزة، في السابع من أكتوبر الماضي، بحسب وكالة «فرانس برس».

- قيادي بـ«القسام»: انسحاب 70% من قوات الاحتلال المتوغلة شمال غزة بفضل ضربات المقاومة

وفي وقت سابق من الأحد، قال مصدر قيادي في كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن معظم قوات الاحتلال المتوغلة في شمالي قطاع غزة انسحبت مع فشل عملياتها وبسبب ضربات المقاومة.

وأوضح المصدر أن 70% من قوات الاحتلال انسحبت خارج شمالي القطاع، لفشل عملياتها وبسبب ضربات المقاومة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «صفا».