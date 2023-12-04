قيادي بـ«القسام»: انسحاب 70% من قوات الاحتلال المتوغلة شمال غزة بفضل ضربات المقاومة

القاهرة - بوابة الوسط

قال مصدر قيادي في كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء الأحد، إن معظم قوات الاحتلال المتوغلة في شمالي قطاع غزة انسحبت مع فشل عملياتها وبسبب ضربات المقاومة.

وأوضح المصدر أن ٧٠% من قوات الاحتلال انسحبت خارج شمالي القطاع، لفشل عملياتها وبسبب ضربات المقاومة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «صفا».

عمليات مناورة محدودة في شمال غزة

وبيّن القيادي، أن «الانسحاب من شمالي القطاع بدأ مع التهدئة وتسارع مع ضربات المقاومة في اليومين الأخيرين».

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وأشار إلى أن العملية البرية لجيش الاحتلال، تتركز حاليا جنوبي القطاع، بالتزامن مع عمليات مناورة محدودة في شماله.

ويناهز العدوان الإسرائيلي على غزة الشهرين، مع استمرار المجازر الإسرائيلية ضد المدنيين، والتي خلفت نحو 15.523 شهيدا، أغلبهم من النساء والأطفال، فيما أصيب41.316 فلسطينيا.