«القسام» تدمِّر 20 آلية للاحتلال وتقتل جنودًا إسرائيليين من مسافة صفر

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة «حماس» تدمير 20 آلية للاحتلال الإسرائيلي وقتل عدد من الجنود من مسافة صفر والتصدي لتوغلات الاحتلال مع استمرار رشقاتها الصاروخية في اليوم الـ59 لمعركة طوفان الأقصى.

وقصفت كتائب القسام بئر السبع المحتلة برشقةٍ صاروخية رداً على المجازر بحق المدنيين، واستهدفت آلية هندسية إسرائيلية من طراز «بومة» متوغلة شرق بيت لاهيا بقذيفة «الياسين 105»، وأعلنت الكتائب استهداف قوة إسرائيلية خاصة متحصنة داخل مبنى بقذيفة أفراد في بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأعلنت المقاومة أن مقاتيلها اشتبكوا مع قوة إسرائيلية خاصة وقتلوا وأصابوا عدداً منهم في منطقة الفالوجا شمال قطاع غزة، كما استهدف المقاومون قوة إسرائيلية خاصة راجلة بعبوة أفراد «رعدية» وأجهزوا على من تبقى من أفراد القوة بالأسلحة الرشاشة من مسافة صفر في منطقة الفالوجا شمال قطاع غزة.

اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال

وأعلنت كتائب القسام عن خوض اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال في منطقة الفالوجا بمخيم جباليا شمال قطاع غزة واستهداف 5 آليات متوغلة بقذائف «الياسين 105»، ودكت «القسام» تجمعات العدو جنوب مدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل، وقصفت مستوطنتي نتيفوت وسديروت برشقات صاروخية.

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كما أكدت القسام استهداف 3 آليات صهيونية في محور شرق غزة بقذائف «الياسين105»، كما أعلنت عن قصف «عسقلان» برشقة صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين. وأعلنت عن قصف تحشدات للعدو في موقع «إسناد صوفا» العسكري برشقة صاروخية.

وقالت كتائب القسام في بلاغ عسكري: إن «مجاهديها أجهزوا على عدد من جنود العدو من مسافة صفر في منطقة الشيخ رضوان وعادوا إلى قواعدهم بسلام». وفي بلاغ آخر، أكدت كتائب القسام تمكن مجاهديها منذ صباح اليوم وحتى اللحظة (11:30 صباحا) من استهداف 5 دبابات صهيونية و5 ناقلات جند في محور شرق غزة بقذائف «الياسين 105».

استخدام منظومة الصواريخ «رجوم» قصيرة المدى

كما أعلنت عن قصف كيبوتس «نيريم» بمنظومة الصواريخ «رجوم» قصيرة المدى من عيار 114ملم، وقصف تحشدات للعدو شرق مغتصبة «ماجين» برشقة صاروخية.

من جهتها أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع جنود العدو في محاور التقدم شمال القطاع وشرق غزة ويستهدفون عددا من الآليات العسكرية الإسرائيلية بقذائف الـ«التاندوم» والـ(RPG).

وأقر جيش الاحتلال، اليوم الإثنين، بمقتل 3 من جنوده في معارك شمال قطاع غزة وإصابة رابع بجروح خطيرة في أعقاب إعلانه ما سماه توسيع عمليته البرية في كل أنحاء القطاع، في حين تؤكد مصادر المقاومة أن خسائر الاحتلال أكبر من ذلك بكثير، وأنه يتعمد إخفاء تلك الخسائر مع الإفصاح التدريجي عن بعضها.