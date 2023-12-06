شهداء وجرحى في مجازر إسرائيلية جديدة بقطاع غزة

القاهرة - بوابة الوسط

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، مجازر جديدة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مع تواصل قصفها المكثف على شمال ووسط وجنوب القطاع المحاصر، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وارتفعت حصيلة الشهداء إلى نحو 16 ألفًا و250 شهيدًا منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي، من بينهم أكثر من 1240 شهيدًا منذ انتهاء "الهدنة الإنسانية المؤقتة" مطلع الشهر الجاري.

45 شهيدًا وعشرات الإصابات بمستشفى شهداء الأقصى

وأفادت وكالة «وفا» باستقبال مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع، 45 شهيدًا وعشرات الإصابات جراء قصف طيران الاحتلال لمنزل عائلة أبو مصبح في المدينة، الذي يؤوي نازحين. كما قصف طيران الاحتلال محيط مدرسة حفصة التي تؤوي نازحين شمال قطاع غزة، ما أسفر عن وقوع إصابات.

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وانتشلت طواقم الإنقاذ والإسعاف ثلاثة شهداء وعدد من الإصابات الخطيرة، منزل عائلة البرش في جباليا البلد شمال القطاع، في حين ما يزال عدد من المواطنين تحت الأنقاض. كما جرى انتشال جثماني طفلتين استشهدتا في قصف منزل عائلة قطوم في رفح، جنوب القطاع.

وأضافت الوكالة أن ثلاثة فلسطينيين استشهدوا في قصف مدفعية الاحتلال لطريق تقاطع الشارع الثاني مع الجلاء في حي الشيخ رضوان شمال غزة، كما قصف طيران الاحتلال منزلا في الحي.

وقصف طيران الاحتلال منزلا غرب رفح، ومنزلين في حي الأمل غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع، في الوقت الذي أطلق فيه مواطنون مناشدات لانتشال جثامين شهداء والبحث عن مفقودين وإنقاذ المحاصرين جراء قصف الاحتلال العنيف والمتواصل لمنطقة معن قرب بلدة بني سهيلا شرق خان يونس.