الاتحاد الأوروبي يريد أن «يشكل مؤتمر المناخ بداية نهاية الوقود الأحفوري»

القاهرة - بوابة الوسط

أكد المفوّض الأوروبي المكلّف شؤون المناخ فوبكه هويكسترا اليوم الأربعاء خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب28) المنعقد في دبي، أن الاتحاد الأوروبي يرغب في أن يتيح المؤتمر تسريع خفض انبعاثات غازات الدفيئة «اعتبارًا من هذا العقد».



وقال هويكسترا الذي وصل للتو إلى دبي للمشاركة في الأسبوع الثاني والأخير من مفاوضات المناخ، «أريد أن يكون مؤتمر المناخ بداية نهاية الوقود الأحفوري». وأضاف «علينا أن نتخلّص من مصادر الطاقة الأحفورية»، وفق وكالة فرانس برس.



مسؤول أممي ينتقد تمسك الدول بمواقفها في محادثات «كوب28»

من جهته، حمل الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتّحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سايمن ستيل اليوم الأربعاء بشدّة على الدول المفاوضة في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب28) المنعقد في دبي، واتّهمها بالتمسّك بمواقفها قبل ستة أيام من موعد انتهاء المحادثات.



قال ستيل في مؤتمر صحفي مقتضب «لدينا نصّ للانطلاق منه على الطاولة، لكنّه مليء بالأمنيات والمواقف»، وفق وكالة فرانس برس.



ويُنتظر في دبي صدور نسخة جديدة من النص قيد المناقشة بهدف التوصل إلى اتفاق، نظريا بحلول 12 ديسمبر وفق ما أفاد أحد المراقبين. ولكن لا شيء مؤكدًا في مؤتمر الأطراف، لا من حيث الشكل ولا المضمون.



مفاوض في «كوب 28» يتحدث عن ديناميكية عالية

قال أحد المفاوضين مساء الثلاثاء إن الوضع «يشهد ديناميكية عالية»، بينما ناقش ممثلو ما يقرب من 200 دولة حتى وقت متأخر جدًا العقدة المستعصية في المسودة النهائية للاتفاق والمتعلقة بمصير النفط والغاز والفحم، الأسباب الرئيسية لظاهرة الاحترار المناخي.

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طُرحت خيارات عدة على الطاولة، بما في ذلك هدف «الخروج المنظم والعادل من الوقود الأحفوري». ويؤشر طرح هذه الصيغة إلى إجماع محتمل من شأنه أن يحدد هدفاً عالمياً مع السماح بأهداف زمنية مختلفة استناداً إلى درجة تطور كل بلد ومدى اعتماده على الوقود الأحفوري.



لكن هذا الخيار يوازيه احتمال عدم اتخاذ أي قرار بشأن الوقود الأحفوري، وهو ما يعكس في هذه المرحلة معارضة كل من المملكة العربية السعودية والصين، وفق الكثير من المراقبين الذين حضروا الاجتماعات المغلقة. وعارضت الهند بدورها تحديد أهداف قطاعية أو في مجال مصادر طاقة محددة مساء الثلاثاء، وفق ما أكد مشارك في المفاوضات لوكالة فرانس برس.