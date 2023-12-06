الاحتلال يعترف بمقتل أحد جنوده.. والمقاومة تعلن مصرع 7 محتجَزين بنيران إسرائيلية

القاهرة - بوابة الوسط

أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء بمقتل جندي في معارك عنيفة ضد المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة، قالت المقاومة الفلسطينية ممثلة في «كتائب القسام» إن سبعة من المحتجَزين المدنيين لديها قُتلوا في قصف إسرائيل لمخيم جباليا، أمس.

وأعلن جيش الاحتلال، في بيان، أن الرقيب أول (احتياط) يهوناتان مالكا، لقي مصرعه أثناء قتال مع المقاومة في قطاع غزة، فيما زعم مقتل المقدم يوشاي غور هيرشبيرغ إثر حادث سير في جنوب فلسطين التاريخية، وفق معلومات نقلتها موقع «آي 24 نيوز» الإسرائيلي.

3 محتجزين أجانب من بين قتلى القصف الإسرائيلي

ومن جهتها ذكرت «القسام»، في بيان على «تلغرام»، أن من بين المحتجزين السبعة الذين قُتلوا في القصف الإسرائيلي ثلاثة كانت لديهم جوازات سفر أجنبية.

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وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، في وقت سابق، أن 14 فلسطينيا استشهدوا في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة، اليوم الأربعاء. وقالت وزارة الداخلية في غزة في و قت سابق إن العدد الأوليّ لضحايا العدوان الإسرائيلي على مخيم جباليا، أمس، يقدَّر بنحو 400 شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال.