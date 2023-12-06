الأمم المتحدة: الفلسطينيون في غزة يعيشون وسط «رعب مطلق»...

أعلن المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك اليوم الأربعاء أن الفلسطينيين في قطاع غزة يعيشون في «رعب مطلق ومتزايد»، داعيا خلال مؤتمر صحفي في جنيف إلى وقف إطلاق نار بصورة عاجلة.
قال تورك إنه بعد شهرين على «الهجمات المروعة التي نفذتها حماس ومجموعات فلسطينية مسلحة أخرى على إسرائيل ... ما زال المدنيون في غزة يتعرضون لقصف إسرائيلي متواصل ولعقاب جماعي»، مبديا خشيته من وقوع «فظاعات».
الاحتلال يحاصر خان يونس
وحاصر جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء مدينة خان يونس الكبيرة في جنوب قطاع غزة حيث تجرى اشتباكات من الأعنف على الأرض منذ بدء الحرب قبل شهرين بينه وبين المقاومة الفلسطينية. ويشاهد آلاف المدنيين يفرون من المنطقة مشيا أو على دراجات نارية أو على عربات محملة بأمتعتهم. وهم باتوا محاصرين في منطقة تتقلص مساحتها يوما بعد يوم قرب الحدود مع مصر ويواجهون وضعا إنسانيا كارثيا.
بدأ العدوان البري الإسرائيلي في 27 أكتوبر على شمال قطاع غزة، لكن جيش الاحتلال وسّع نطاق عملياته لتشمل القطاع برمته بعد شهرين تقريبا على بدء الحرب.
تعليقات