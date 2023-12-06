الأمم المتحدة: الفلسطينيون في غزة يعيشون وسط «رعب مطلق»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك اليوم الأربعاء أن الفلسطينيين في قطاع غزة يعيشون في «رعب مطلق ومتزايد»، داعيا خلال مؤتمر صحفي في جنيف إلى وقف إطلاق نار بصورة عاجلة.

قال تورك إنه بعد شهرين على «الهجمات المروعة التي نفذتها حماس ومجموعات فلسطينية مسلحة أخرى على إسرائيل ... ما زال المدنيون في غزة يتعرضون لقصف إسرائيلي متواصل ولعقاب جماعي»، مبديا خشيته من وقوع «فظاعات».