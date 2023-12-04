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البيت الأبيض يحذِّر من شلل أوكرانيا في معاركها ضد روسيا جراء نفاد المساعدات

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 04 ديسمبر 2023, 05:04 مساء
البيت الأبيض يحذِّر من شلل أوكرانيا في معاركها ضد روسيا جراء نفاد المساعدات
مديرة مكتب البيت الأبيض للإدارة والموازنة شالاندا يانغ خلال إيجاز للصحفيين في البيت الأبيض. (أ ف ب)
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حذَّرت مديرة مكتب البيت الأبيض للإدارة والموازنة شالاندا يانغ الكونغرس الإثنين من أن الفشل في الاتفاق على تمويل جديد لأوكرانيا بحلول نهاية العام «سيشلّ» كييف ميدانيا في معركتها ضد القوات الروسية.

وأفادت يانغ في رسالة إلى رئيس مجلس النواب بأن الوقت ينفد سريعا لدعم معركة أوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي. وكتبت «لكي أكون واضحة، إذا لم يتحرك الكونغرس بحلول نهاية العام ستنفد لدينا الموارد اللازمة لتسليم المزيد من الأسلحة والمعدات إلى أوكرانيا». وأضافت أن «قطع تدفق إمدادات الأسلحة والمعدات الأميركية من شأنه أن يشل أوكرانيا في ميدان المعركة»، وفق «فرانس برس».

الموافقة على حزمة تمويل للأمن القومي
وطلب الرئيس الأميركي جو بايدن من الكونغرس في أكتوبر الموافقة على حزمة تمويل للأمن القومي قدرها 106 مليارات دولار تتضمن دعما لأوكرانيا وللحرب الإسرائيلية على حماس. لكن الكونغرس بقي شهورا يعاني من الشلل بسبب الخلافات الداخلية بين الجمهوريين فيما يعارض النواب اليمينيون المتشددون خصوصا أي مساعدات إضافية لكييف في ظل تواصل الحرب.

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وتولى الجمهوري مايك جونسون، وهو حليف للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لا يُعرف عنه الكثير، رئاسة مجلس النواب في أكتوبر بعدما أطاح انقلاب يميني بسلفه كيفن ماكارثي.

وبعد تولي جونسون مهامه، تجنّب الكونغرس إغلاقا حكوميا كان من شأنه أن يحدث حالة من الفوضى خلال عطلة عيد الشكر في نوفمبر، لكن الاتفاق الذي أبقى المؤسسات الفدرالية مفتوحة حتى منتصف يناير استثنى أبرز حلفاء الولايات المتحدة من المساعدات.

«نفد المال»
وذكرت الرسالة الشديدة اللهجة الصادرة عن يانغ أنه بحلول ذلك الموعد، سيكون الوقت تأخّر ونفدت الأموال المخصصة لأوكرانيا. وكتبت «لا يوجد صندوق سحري للتمويل متوفر من أجل هذه اللحظة. نفد لدينا المال ويكاد الوقت ينفد».

ولفتت إلى أن الفشل في الاتفاق على مزيد من التمويل لا يعرّض المكاسب التي حققتها أوكرانيا حتى اللحظة إلى الخطر فحسب، بل يعزز أيضا إمكانية تحقيق روسيا انتصارات عسكرية. وقالت «هذه ليست مشكلة يمكن تركها للعام المقبل. الآن هو الوقت لمساعدة أوكرانيا ديمقراطية على مواجهة العدوان الروسي. إنه الوقت ليتحرك الكونغرس».

 أوكرانيا تضغط للحصول على مزيد من المساعدات الخارجية
وتضغط أوكرانيا للحصول على مزيد من المساعدات الخارجية، فيما تكثّف القوات الروسية هجماتها في الشرق بعدما صدّت هجوم كييف المضاد. ومع دخول الحرب ثالث فصل شتاء، بقي الوضع على حاله إلى حد كبير على خط الجبهة خلال العام الماضي رغم التحرّك الكبير للقوات الأوكرانية خلال الصيف بالاعتماد على المعدات العسكرية الغربية.

وفيما صوّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحماس كقوتين مماثلتين تحاولان «القضاء» على ديمقراطيات مجاورة، سعى بايدن لربط الحزمة المخصصة لأوكرانيا والبالغة قيمتها 61 مليار دولار بمبلغ مخصص لإسرائيل قدره 14 مليار دولار ضمن حزمة المساعدات التي طالب بها في أكتوبر. وقدّمت الولايات المتحدة بالفعل مساعدات أمنية بقيمة 40 مليار دولار لأوكرانيا منذ الغزو الروسي في فبراير 2022.

وتهدد أوكرانيا أيضا بالتأثير على فرص إعادة انتخاب بايدن الساعي للفوز بولاية ثانية العام المقبل، فيما تظهر الاستطلاعات بأن عددا متزايدا من الناخبين يرى أن الولايات المتحدة تبذل أكثر مما ينبغي لمساعدة كييف.

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