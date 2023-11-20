وزير الدفاع الأميركي لزيلينسكي: دعم واشنطن لكييف سيستمر فترة طويلة

القاهرة - بوابة الوسط

أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين، أنّ دعم واشنطن سيستمر «لفترة طويلة»، وذلك خلال زيارة يقوم بها إلى كييف.

وقال أوستن لزيلينسكي إن «الرسالة التي أحملها لك اليوم هي أن الولايات المتحدة الأميركية إلى جانبك، وسنبقى معك لفترة طويلة»، وفق وكالة «فرانس برس».

من جهته، أشاد الرئيس الأوكراني بزيارة وزير الدفاع، معتبرا أنها «مؤشر مهم للغاية».

ووصل وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، اليوم الإثنين، إلى كييف في زيارة غير معلنة، تهدف إلى طمأنة أوكرانيا بشأن استدامة الدعم الأميركي في مواجهة الغزو الروسي.

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وقدّمت الولايات المتحدة مساعدات بعشرات مليارات الدولارات منذ بداية هذه الحرب في فبراير 2022، كما تعهّدت مراراً دعم كييف طالما كان ذلك ضرورياً، غير أنّ هذا الوعد تقوّضه المعارضة المتنامية من قبل بعض المشرعين الجمهوريين.

الطرف المانح الأكبر للمساعدة العسكرية إلى كييف

وهذه الزيارة إلى كييف عبر قطار من بولندا، هي الثانية لوزير الدفاع الأميركي منذ الغزو الروسي لهذا البلد في فبراير 2022.

وتشكل واشنطن الطرف المانح الأكبر للمساعدة العسكرية إلى كييف ومن شأن احتمال تخفيض المساعدة العسكرية الأميركية أن يشكل ضربة لأوكرانيا.

وحث أوستن ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، المشرعين الأميركيين خلال جلسة في أكتوبر إلى مواصلة الدعم لأوكرانيا. وقال أوستن يومها «من دون دعمنا سينجح (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين».