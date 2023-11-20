الدعم الأميركي لأوكرانيا.. زيارة لوزير الدفاع وشكوى أوكرانية من تغير وجهة المساعدات إلى الاحتلال الإسرائيلي

القاهرة - بوابة الوسط

وصل وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، اليوم الإثنين، إلى كييف في زيارة غير معلنة، تهدف إلى طمأنة أوكرانيا بشأن استدامة الدعم الأميركي في مواجهة الغزو الروسي.

وقدّمت الولايات المتحدة مساعدات بعشرات مليارات الدولارات منذ بداية هذه الحرب في فبراير 2022، كما تعهّدت مراراً دعم كييف طالما كان ذلك ضرورياً، غير أنّ هذا الوعد تقوّضه المعارضة المتنامية من قبل بعض المشرعين الجمهوريين، وفق وكالة «فرانس برس».

وقالت وزارة الدفاع الأميركية في بيان، إن أوستن «يزور أوكرانيا اليوم (الاثنين) للتشديد على دعم الولايات المتحدة الثابت لكفاح أوكرانيا من أجل الحرية».

وأضاف البيان «سيشدد كذلك على التزام الولايات المتحدة المتواصل تقديم المساعدة الأمنية، التي تحتاجها أوكرانيا للدفاع عن نفسها أمام العدوان الروسي».

وسيلتقي أوستن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ووزير الدفاع رستم أوميروف وقائد القوات المسلّحة الأوكرانية فاليري زالوجني.

الطرف المانح الأكبر للمساعدة العسكرية إلى كييف

وهذه الزيارة إلى كييف عبر قطار من بولندا، هي الثانية لوزير الدفاع الأميركي منذ الغزو الروسي لهذا البلد في فبراير 2022.

وتشكل واشنطن الطرف المانح الأكبر للمساعدة العسكرية إلى كييف ومن شأن احتمال تخفيض المساعدة العسكرية الأميركية أن يشكل ضربة لأوكرانيا.

وحث أوستن ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، المشرعين الأميركيين خلال جلسة في أكتوبر إلى مواصلة الدعم لأوكرانيا. وقال أوستن يومها «من دون دعمنا سينجح (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين».

استئناف القصف خلال فصل الشتاء

وترتدي هذه المساعدات أهمية أكبر بالنسبة لأوكرانيا بعدما فشل هجومها المضاد في الصيف إلى حدّ كبير في تحرير الأراضي المحتلّة من قبل موسكو.

ويأتي ذلك فيما استعادت روسيا زمام المبادرة في أكتوبر، مع شن هجمات في الشرق، بينما تؤكد كييف أنّ موسكو تعتزم أيضاً استئناف حملة القصف خلال فصل الشتاء لإغراق ملايين الأوكرانيين في البرد والظلام.

وعلى الأرض، لا يزال الوضع متوتراً الإثنين، فقد أدى قصف موقف للسيارات في خيرسون إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين بجروح في الصباح، حسبما ذكرت الإدارة الإقليمية. وتتعرّض هذه المدينة الكبيرة الواقعة في الجنوب للقصف بشكل شبه يومي من قبل الجيش الروسي.

وقرب خيرسون، في أحد المحاور المهمّة للهجوم المضاد الأوكراني حيث تمكّنت قوات كييف من الحصول على موطئ قدم على الضفّة اليسرى لنهر دنيبرو التي يحتلّها الروس، أفادت هيئة الأركان العامّة الأوكرانية صباح الإثنين أنّ القوات الأوكرانية «تواصل التمسّك بمواقعها».

- أوكرانيا تسجّل زيادة في عدد الهجمات الليلية الروسية بواسطة مسيرات

أما في الشرق، فيواصل الجيش الروسي «محاولاته لتطويق مدينة أفدييفكا» الصناعية في منطقة دونيتسك التي تعرّضت لهجمات مكثّفة في الأسابيع الأخيرة، وفق المصدر ذاته.

وبالنسبة لأوكرانيا التي لا تملك اكتفاءً ذاتياً في صناعة الأسلحة، ترتدي المساعدات الغربية والأميركية خصوصا، أهمية بالغة، في الوقت الذي وجّهت فيه روسيا ميزانيّتها واقتصادها نحو المجهود الحربي.

تأجيج الشكوك بشأن حجم الدعم الأميركي

غير أنّ بعض المشرّعين الجمهوريين يعارضون مواصلة تقديم المساعدات لأوكرانيا ويهاجمونها بشدّة، الأمر الذي يساهم في تأجيج الشكوك بشأن حجم الدعم الأميركي واستدامته في الأشهر المقبلة.

ومن هذا المنطلق، أسقط بند تمديد جديد للمساعدات الأوكرانية من اتفاقية الميزانيّة الموقتة التي أقرها الكونغرس الأسبوع الماضي.

ورغم ذلك، شدّد مسؤول كبير في وزارة الدفاع أمام الصحفيين على «قناعته» بأنّ «الكونغرس سيقدّم ذلك الدعم» في نهاية المطاف.

ولكنّ نائبة المتحدث باسم البنتاغون سابرينا سينغ، صرّحت في بداية الشهر الحالي، بأنّ برامج المساعدات «تمّ تقليصها لأنه كان علينا موازنة دعمنا لأوكرانيا».

وإضافة إلى ذلك، يصرف العدوان الإسرائيلي على غزة الانتباه عن أوكرانيا، وفي السياق، أشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال استقباله مجموعة من وسائل الإعلام بما في ذلك وكالة «فرانس برس» الخميس، إلى أن القتال في قطاع غزة أدى إلى تباطؤٍ في تسليم قذائف المدفعية من عيار 155 ملم، التي تعدّ ضرورية لجيشه.

لكن الولايات المتحدة تؤكد أنها قادرة على تقديم المساعدة للأوكرانيين والإسرائيليين.

وفي هذا الإطار، قال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية إنّ «المسألة لا تتعلّق في ما إذا كانت هناك منافسة أو تسويات بشان دعم الولايات المتحدة» لأوكرانيا و«إسرائيل».

وأضاف «هناك تداخلات، لكن عندما يكون هناك تداخل بالنسبة لبعض الذخائر... فإنّنا لا نخفض الإمدادات إلى أوكرانيا».