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بايدن «يعتقد» أن اتفاقًا للإفراج عن رهائن لدى حماس بات وشيكًا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 نوفمبر 2023, 07:44 مساء
بايدن «يعتقد» أن اتفاقًا للإفراج عن رهائن لدى حماس بات وشيكًا
الرئيس الأميركي جو بايدن. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الإثنين، أنه «يعتقد» أن التوصل إلى اتفاق للإفراج عن رهائن تحتجزهم حركة حماس في قطاع غزة بات وشيكًا.

وسأل أحد الصحفيين بايدن، على هامش حفل أقيم في البيت الأبيض: «هل هناك اتفاق وشيك لإطلاق سراح الرهائن؟»، فأجاب الرئيس الأميركي «أعتقد ذلك»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وسبق أن نقلت شبكة «سي إن إن» عن مصدرين قولهما إن هناك مسودة لاتفاق محتمل بين «إسرائيل» وحركة حماس تتعلق بوقف القتال لمدة 4 إلى 5 أيام مقابل الإفراج عن 50 رهينة.

وتحدث المصدران عن تداول نص المسودة لعدة أسابيع، لكن المفاوضين من دول مختلفة بما في ذلك كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية أعربوا عن تفاؤل نادر.

وذكرا أن الاختلافات في بعض النقاط الشائكة الرئيسية بدأت تتقلص، وبينما لا يزال من الممكن أن تنهار المحادثات، فقد يكون التوصل إلى اتفاق الآن على بعد أيام.

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