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32 قتيلا في هجمات بمنطقة متنازع عليها بين السودان وجنوب السودان

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 نوفمبر 2023, 05:31 مساء
32 قتيلا في هجمات بمنطقة متنازع عليها بين السودان وجنوب السودان
سكان يحملون علم جنوب السودان بعد استفتاء في منطقة أبيي المتنازع عليها (أرشيفية: الإنترنت)
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أسفرت سلسلة هجمات في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان عن مقتل 32 شخصا بينهم نساء وأطفال وجندي دولي وفق ما أفاد مسؤولون محليون.

وندد مسؤول حكومي في منطقة أبيي الغنية بالنفط عند الحدود بين البلدين بهذه الهجمات التي وقعت الأحد في منطقتين ونفذتها ميليشيات مسلحة وجنود يرتدون بزات جيش جنوب السودان، بحسب «فرانس برس».

وأوضح بوليس كوش اغوار اجيت وزير الإعلام في أبيي والناطق باسم سلطات جنوب السودان في المنطقة في بيان نشر مساء الأحد «خلال هذه الهجمات قتل 32 شخصا بينهم أطفال ونساء حرقوا في أكواخهم فيما أصيب أكثر من 20 شخصا بجروح». وأضاف في بيان «قتل جندي في قوة الأمم المتحدة الأمنية الموقتة في أبيي» من دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

بؤرة توتر منذ استقلال الجنوب
وتقع منطقة أبيي بين السودان وجنوب السودان وتشكل بؤرة توتر منذ استقلال الجنوب في العام 2011. وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أعربت مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة لمنطقة القرن الأفريقي هانا تيتيه عن خشيتها من اقتراب المعارك الدائرة في السودان من حدود جنوب السودان وأبيي وزعزعة الوضع الهش أساسا في المنطقة.

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وأدت الحرب في السودان «إلى تعليق» المفاوضات بين البلدين حول هذه المنطقة المتنازع عليها منذ فترة طويلة. واندلعت الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 أبريل، وخلفت أكثر من 10 آلاف قتيل وفق تقدير متحفظ لمنظمة «أكليد».

وأقر مجلس الأمن الدولي بالإجماع خلال الشهر الحالي تمديد مهمة القوة الدولية في أبيي المنتشرة منذ 12 عاما والبالغ عددها حاليا أربعة آلاف عنصر.

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