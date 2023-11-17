«رويترز»: السودان يطلب من الأمم المتحدة إنهاء فوريا لبعثتها السياسية

القاهرة - بوابة الوسط

أفادت وكالة «رويترز»، مساء الخميس، أنها اطلعت على رسالة نقلها وزير الخارجية السوداني المكلف علي الصادق إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يطلب فيها من الأمم المتحدة «إنهاء فوريا» لبعثتها السياسية في البلاد، والتي تحمل اسم بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان «يونيتامس».

وفي 29 أكتوبر المنقضي، أعلنت بعثة الأمم المتحدة لدى السودان تفاعلها الإيجابي مع المبادرات الجارية الرامية إلى إنهاء ما يقرب من سبعة أشهر من الأعمال العدائية المحتدمة في السودان.

وقالت البعثة إنها ستواصل العمل مع الجهات الفاعلة الدولية والإقليمية، بما في ذلك الاتحاد الأفريقي والإيغاد، لدعم جهود الوساطة الجارية من أجل التوصل إلى حل سلمي للصراع في السودان.