  • Alwasat News
Atwasat

«رويترز»: السودان يطلب من الأمم المتحدة إنهاء فوريا لبعثتها السياسية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 17 نوفمبر 2023, 01:55 صباحا
«رويترز»: السودان يطلب من الأمم المتحدة إنهاء فوريا لبعثتها السياسية
وزير الخارجية السوداني المكلف علي الصادق (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أفادت وكالة «رويترز»، مساء الخميس، أنها اطلعت على رسالة نقلها وزير الخارجية السوداني المكلف علي الصادق إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يطلب فيها من الأمم المتحدة «إنهاء فوريا» لبعثتها السياسية في البلاد، والتي تحمل اسم بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان «يونيتامس».

وفي 29 أكتوبر المنقضي، أعلنت بعثة الأمم المتحدة لدى السودان تفاعلها الإيجابي مع المبادرات الجارية الرامية إلى إنهاء ما يقرب من سبعة أشهر من الأعمال العدائية المحتدمة في السودان.

وقالت البعثة إنها ستواصل العمل مع الجهات الفاعلة الدولية والإقليمية، بما في ذلك الاتحاد الأفريقي والإيغاد، لدعم جهود الوساطة الجارية من أجل التوصل إلى حل سلمي للصراع في السودان.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بسبب عدم الاستقرار.. جامعتان ليبيتان في ذيل ترتيب أفضل 161 جامعة عربية

بسبب عدم الاستقرار.. جامعتان ليبيتان في ذيل ترتيب أفضل 161 جامعة عربية
شاهد.. «في التسعين» المنتخب الوطني يستهل مشواره في تصفيات المونديال بمواجهة إيسواتيني

شاهد.. «في التسعين» المنتخب الوطني يستهل مشواره في تصفيات المونديال بمواجهة ...
قمة الرياض... قراءة في البيان الختامي

قمة الرياض... قراءة في البيان الختامي
جيش الاحتلال يعلن مقتل 50 جنديا منذ انطلاق عدوانه البري في غزة

جيش الاحتلال يعلن مقتل 50 جنديا منذ انطلاق عدوانه البري في غزة
واشنطن.. تظاهرات خارج مقر الحزب الديمقراطي تطالب بوقف إطلاق النار في غزة

واشنطن.. تظاهرات خارج مقر الحزب الديمقراطي تطالب بوقف إطلاق النار في غزة
«الأغذية العالمي» يحذر من خطر المجاعة في غزة: المساعدات تكفي 10% من الاحتياجات

«الأغذية العالمي» يحذر من خطر المجاعة في غزة: المساعدات تكفي 10% من الاحتياجات
جوزيبي كونتي يدعو الحكومة الإيطالية إلى تعليق مبيعات الأسلحة لـ«إسرائيل»

جوزيبي كونتي يدعو الحكومة الإيطالية إلى تعليق مبيعات الأسلحة لـ«إسرائيل»
المنتخب الوطني لكرة اليد مع المغرب والجزائر والغابون في كأس أمم أفريقيا

المنتخب الوطني لكرة اليد مع المغرب والجزائر والغابون في كأس أمم أفريقيا
بعد اعتيادهما رؤية إسرائيل كـ«ديزني لاند يهودية».. مخرجان أميركيان يرويان قصة مختلفة

بعد اعتيادهما رؤية إسرائيل كـ«ديزني لاند يهودية».. مخرجان أميركيان يرويان قصة ...
إيقاف عداءة لاستخدامها سيارة خلال ماراثون

إيقاف عداءة لاستخدامها سيارة خلال ماراثون
الصحة الفلسطينية تكذب الاحتلال الإسرائيلي بشأن وجود أسلحة في مستشفى الشفاء

الصحة الفلسطينية تكذب الاحتلال الإسرائيلي بشأن وجود أسلحة في مستشفى الشفاء
الأرجنتين والبرازيل في اختبار صعب أمام أوروغواي وكولومبيا بتصفيات مونديال 2026

الأرجنتين والبرازيل في اختبار صعب أمام أوروغواي وكولومبيا بتصفيات مونديال 2026
«غارديان» تكشف مخالفات خطيرة لأبراموفيتش وتشيلسي مهدد بدفع الثمن

«غارديان» تكشف مخالفات خطيرة لأبراموفيتش وتشيلسي مهدد بدفع الثمن
الأردن يريد حجز مكانة في سوق صناعة الألعاب الإلكترونية العالمية

الأردن يريد حجز مكانة في سوق صناعة الألعاب الإلكترونية العالمية
وميض ضوء كوني قوي جداً أثّر على الغلاف الجوي للأرض بطريقة غير مسبوقة

وميض ضوء كوني قوي جداً أثّر على الغلاف الجوي للأرض بطريقة غير مسبوقة
المنتخب الوطني للشباب يتعادل مع نظيره المصري بهدف لمثله بدورة اتحاد شمال أفريقيا (فيديو)

المنتخب الوطني للشباب يتعادل مع نظيره المصري بهدف لمثله بدورة اتحاد شمال أفريقيا...
«في التسعين»: لماذا اختار منتخب السودان اللعب في ليبيا رغم عروض المغرب وتونس؟

«في التسعين»: لماذا اختار منتخب السودان اللعب في ليبيا رغم عروض المغرب وتونس؟
«تحقيقات»: عقد من العجز

«تحقيقات»: عقد من العجز
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
القسام تعلن مسؤوليتها عن مقتل وإصابة جنود إسرائيليين في الضفة الغربية
القسام تعلن مسؤوليتها عن مقتل وإصابة جنود إسرائيليين في الضفة ...
فرنسا «تندد بشدة» بضربة استهدفت المستشفى الأردني في غزة
فرنسا «تندد بشدة» بضربة استهدفت المستشفى الأردني في غزة
هنية: نخوض صراعًا استراتيجيًا لن نكون فيه إلا منتصرين
هنية: نخوض صراعًا استراتيجيًا لن نكون فيه إلا منتصرين
هنية: ستسقط مخططات العدو ولن يحقق أهدافه أو استعادة أسراه إلا بالثمن الذي تحدده المقاومة
هنية: ستسقط مخططات العدو ولن يحقق أهدافه أو استعادة أسراه إلا ...
الأمم المتحدة تحذر: سكان قطاع غزة يواجهون احتمالًا مباشرًا للموت جوعًا
الأمم المتحدة تحذر: سكان قطاع غزة يواجهون احتمالًا مباشرًا للموت ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بعد التصويت لمصلحة مشروع القرار العربي للهدنة في غزة.. مفاجأة في موقف تونس والعراق
بعد التصويت لمصلحة مشروع القرار العربي للهدنة في غزة.. ......
استشهاد مراسل تلفزيون فلسطين محمد أبوحطب و11 فردًا من عائلته
استشهاد مراسل تلفزيون فلسطين محمد أبوحطب و11 فردًا من عائلته...
كتائب القسام: نخوض اشتباكات عنيفة مع الاحتلال في غزة
كتائب القسام: نخوض اشتباكات عنيفة مع الاحتلال في غزة...
السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة يهاجم مؤيدي مشروع القرار العربي
السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة يهاجم مؤيدي مشروع القرار ......
جيش الاحتلال يعلن توسيع العمليات البرية في غزة مساء الجمعة
جيش الاحتلال يعلن توسيع العمليات البرية في غزة مساء الجمعة...
المزيد
«رويترز»: السودان يطلب من الأمم المتحدة إنهاء فوريا لبعثتها السياسية
«رويترز»: السودان يطلب من الأمم المتحدة إنهاء فوريا لبعثتها ......
الجزائر تعين سفيرا جديدا لدى إسبانيا بعد أشهر من الخلاف
الجزائر تعين سفيرا جديدا لدى إسبانيا بعد أشهر من الخلاف...
«وفا»: مجزرة إسرائيلية جديدة في مخيم جباليا
«وفا»: مجزرة إسرائيلية جديدة في مخيم جباليا...
الأمم المتحدة تحذر: سكان قطاع غزة يواجهون احتمالًا مباشرًا للموت جوعًا
الأمم المتحدة تحذر: سكان قطاع غزة يواجهون احتمالًا مباشرًا ......
هنية: ستسقط مخططات العدو ولن يحقق أهدافه أو استعادة أسراه إلا بالثمن الذي تحدده المقاومة
هنية: ستسقط مخططات العدو ولن يحقق أهدافه أو استعادة أسراه ......
المزيد