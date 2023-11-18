الجزائري رمطان لعمامرة مبعوثا جديدا للأمم المتحدة فى السودان

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الأمم المتحدة الجمعة أن الأمين العام أنطونيو غوتيريس عين الدبلوماسي الجزائري رمطان لعمامرة مبعوثا شخصيا له إلى السودان.

وجاء في بيان لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان «يونيتامس»: «الأمين العام يعين رمطان لعمامرة، من الجزائر، مبعوثا شخصيا له إلى السودان». بذلك يخلف لعمامرة الألماني فولكر بيريتس الذى استقال شهر سبتمبر الماضي.

مسيرة الدبلوماسي الجزائري

وسبق للدبلوماسى الجزائرى أن شغل منصب وزير للشؤون الخارجية من 2013 إلى 2017 ومرة أخرى من 2021 إلى 2023. كما سبق له أن تولى منصب المبعوث للأمم المتحدة إلى ليبيريا بين عامي 2003 و2007، بينما شغل في الفترة 1993 و1996 منصب سفير الجزائر لدى الأمم المتحدة.

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وردا على سؤال بهذا الشأن قال ستيفان دوجاريك الناطق باسم غوتيريس في المؤتمر الصحفي اليومي، إن مقر المبعوث الشخصي لن يكون في السودان، وأكد دوجاريك أن الأمم المتحدة «ستواصل الانخراط بشكل وثيق، مع الجهات الفاعلة كافة، بما في ذلك السلطات السودانية وأعضاء مجلس الأمن لتوضيح الخطوات المقبلة».

إنهاء بعثة الأمم المتحدة في السودان

وقال إن مجلس الأمن هو الذي يعطي الأمين العام تفويض إدارة البعثات السياسية وبعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وأكد دوجاريك استلام الأمم المتحدة خطابا من الحكومة السودانية «يعلن قرار الحكومة إنهاء بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لتقديم المساعدة في الفترة الانتقالية (يونيتامس) على الفور».

وكان رئيس بعثة يونيتاميس فولكر بيرتس قد أعلن استقالته من منصبه في سبتمبر الماضي، بعد أن أعلنت الحكومة السودانية في يونيو أنه شخص غير مرحب به، وطالبت الأمين العام بتعيين بديل له.

وقال دوجاريك إن الحكومة السودانية «أعلنت أيضا التزامها بالانخراط بشكل بناء مع مجلس الأمن والأمانة العامة للأمم المتحدة بشأن صيغة جديدة متفق عليها»، مشيراً إلى إعلان الأمين العام تعيين إيان مارتن لقيادة عملية المراجعة الاستراتيجية لبعثة يونيتامس «بهدف تزويد مجلس الأمن بخيارات حول كيفية تكييف ولاية البعثة لتناسب السياق الحالي بشكل أفضل».

السودان يطلب «إنهاء فوريا» للبعثة الأممية

والجدير بالذكر أن بعثة «يونيتامس»، وهي بعثة أممية سياسية خاصة، تأسست وفقا لقرار مجلس الأمن 2524، في يونيو 2020، ومن المقرر أن ينتهي تفويضها في الثالث من ديسمبر المقبل.

وكان السودان طلب من الأمم المتحدة، يوم الخميس، «إنهاء فوريا» للبعثة السياسية للمنظمة في البلاد، والتي تحمل اسم بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان «يونيتامس». وأبلغ وزير الخارجية السوداني المكلف علي الصادق، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بذلك عبر رسالة.