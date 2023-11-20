رئيس الاتحاد الأفريقي: «لا عذر» للقصف الإسرائيلي في قطاع غزة

القاهرة - بوابة الوسط

دان رئيس الاتحاد الأفريقي الإثنين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر، معتبرا أنه «لا عذر» للقصف المكثف على قطاع غزة.

وقال رئيس الاتحاد غزالي عثماني إن ما قامت به حماس «مدان... لكن رد الفعل لا عذر له». وأضاف خلال مؤتمر صحفي في برلين «تخيّلوا الطفل الذي رأى أمه أو والده يُقتلان... هذا يولّد التطرف»، بحسب «فرانس برس».

وقف فوري لإطلاق نار

وكان الاتحاد الأفريقي قد طالب منذ بدء الحرب بوقف فوري لإطلاق نار، ودعا في أكتوبر الماضي المجتمع الدولي وقوى العالم الرئيسية على وجه الخصوص إلى تحمل مسؤولياتها المتمثلة بإرساء السلام وضمان حقوق الشعبين.

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كما حذر الاتحاد الأفريقي منتصف أكتوبر الماضي من الاجتياح البري الإسرائيلي للقطاع قبل حصوله، لافتاً إلى أنه قد يفضي إلى إبادة جماعية غير مسبوقة.

استشهاد 12 شخصاً في ضربة على المستشفى الإندونيسي

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الإثنين، أن الجيش الإسرائيلي قتل 12 شخصاً على الأقل في ضربة على المستشفى الإندونيسي في مدينة غزة.

وفي إحصائية غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى أكثر من 12,200 شهيد، بينهم نحو 5000 طفل، و3250 امرأة، و690 مسنًا، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 29500، ولا يزال أكثر من 4000 في عداد المفقودين، بينهم 2000 طفل.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي «توسيع» عملياته البرية في قطاع غزة؛ حيث يعيش السكان والنازحون في أوضاع مأساوية. وبالتوازي، تتواصل بعيداً عن الأضواء المباحثات الهادفة إلى الإفراج عن أسرى لدى حركة حماس، مقابل هدنة في المعارك.