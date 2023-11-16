  • Alwasat News
Atwasat

البرلمان البريطاني يصوت ضد مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار في غزة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 16 نوفمبر 2023, 11:31 صباحا
البرلمان البريطاني يصوت ضد مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار في غزة
تظاهرات تطالب بوقف إطلاق النار في غزة في العاصمة البريطانية لندن، 15 نوفمبر 2023. (سكاي نيوز)
alwasat radio

صوّت البرلمان البريطاني، ليل الأربعاء الخميس، ضد قرار لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع استمرار العدوان العسكري الإسرائيلي لليوم الـ41 على التوالي بينما اندلعت احتجاجات خارج البرلمان رفضا لهذا الموقف.

وكان مشروع القرار المطروح أمام البرلمان البريطاني يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة فورا. وصوّت 293 عضوا في البرلمان ضد القرار، بينما أيّده 125 آخرين، حسب «سكاي نيوز».

وكان حزب المحافظين الحاكم أبرز المعارضين للقرار، وكذلك قيادة حزب العمال المعارض. وقبيل التصويت العام في البرلمان، عارضت غالبية أعضاء حزب العمال في مجلس العموم مشروع القرار، لأن الحزب يعتقد أن وقف إطلاق النار سيلحق الضرر بـ«حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها،» واكتفى بالدعوة إلى هدن إنسانية.

مجلس الأمن يوافق على مشروع قرار قدمته مالطا يدعو إلى هدن إنسانية في غزة
مملكة بليز تقطع علاقاتها مع «إسرائيل» بسبب عدوانها على غزة

وفي وقت لاحق، واجه زعيم الحزب كير ستارمر مجموعة من الاستقالات في الحزب، احتجاجا على موقفه من الحرب على غزة، حتى أن تقارير صحفية غربية وصفت الأمر بـ«التمرد»، حيث قدم ثمانية من أعضاء الحزب البارزين استقالاتهم احتجاجا على الموقف من الحرب.

تظاهرات مؤيدة لوقف إطلاق النار
وخارج مقر البرلمان في لندن، تظاهر الآلاف من مؤيدي القضية الفلسطينية مطالبين بوقف إطلاق النار، وأعربوا عن رفضهم لموقف البرلمانيين إزاء القرار، رغم أنه غير ملزم.

وقدرت تقارير أعداد المتظاهرين بالآلاف.

ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر الماضي، تبنت حكومة رئيس الوزراء، ريشي سوناك، موقفا داعما لتل أبيب، ولم يعبأ بالاحتجاجات الضخمة التي شهدتها بلاده احتجاجا على الحرب.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

واشنطن.. تظاهرات خارج مقر الحزب الديمقراطي تطالب بوقف إطلاق النار في غزة

واشنطن.. تظاهرات خارج مقر الحزب الديمقراطي تطالب بوقف إطلاق النار في غزة
جوزيبي كونتي يدعو الحكومة الإيطالية إلى تعليق مبيعات الأسلحة لـ«إسرائيل»

جوزيبي كونتي يدعو الحكومة الإيطالية إلى تعليق مبيعات الأسلحة لـ«إسرائيل»
المنتخب الوطني لكرة اليد مع المغرب والجزائر والغابون في كأس أمم أفريقيا

المنتخب الوطني لكرة اليد مع المغرب والجزائر والغابون في كأس أمم أفريقيا
بعد اعتيادهما رؤية إسرائيل كـ«ديزني لاند يهودية».. مخرجان أميركيان يرويان قصة مختلفة

بعد اعتيادهما رؤية إسرائيل كـ«ديزني لاند يهودية».. مخرجان أميركيان يرويان قصة ...
إيقاف عداءة لاستخدامها سيارة خلال ماراثون

إيقاف عداءة لاستخدامها سيارة خلال ماراثون
الصحة الفلسطينية تكذب الاحتلال الإسرائيلي بشأن وجود أسلحة في مستشفى الشفاء

الصحة الفلسطينية تكذب الاحتلال الإسرائيلي بشأن وجود أسلحة في مستشفى الشفاء
الأرجنتين والبرازيل في اختبار صعب أمام أوروغواي وكولومبيا بتصفيات مونديال 2026

الأرجنتين والبرازيل في اختبار صعب أمام أوروغواي وكولومبيا بتصفيات مونديال 2026
«غارديان» تكشف مخالفات خطيرة لأبراموفيتش وتشيلسي مهدد بدفع الثمن

«غارديان» تكشف مخالفات خطيرة لأبراموفيتش وتشيلسي مهدد بدفع الثمن
الأردن يريد حجز مكانة في سوق صناعة الألعاب الإلكترونية العالمية

الأردن يريد حجز مكانة في سوق صناعة الألعاب الإلكترونية العالمية
وميض ضوء كوني قوي جداً أثّر على الغلاف الجوي للأرض بطريقة غير مسبوقة

وميض ضوء كوني قوي جداً أثّر على الغلاف الجوي للأرض بطريقة غير مسبوقة
المنتخب الوطني للشباب يتعادل مع نظيره المصري بهدف لمثله بدورة اتحاد شمال أفريقيا (فيديو)

المنتخب الوطني للشباب يتعادل مع نظيره المصري بهدف لمثله بدورة اتحاد شمال أفريقيا...
«في التسعين»: لماذا اختار منتخب السودان اللعب في ليبيا رغم عروض المغرب وتونس؟

«في التسعين»: لماذا اختار منتخب السودان اللعب في ليبيا رغم عروض المغرب وتونس؟
«تحقيقات»: عقد من العجز

«تحقيقات»: عقد من العجز
«في التسعين»: جدل بين المحللين والخمسي يكشف المستور وعلاء وعبد الرحيم يحتجون

«في التسعين»: جدل بين المحللين والخمسي يكشف المستور وعلاء وعبد الرحيم يحتجون
«فلوسنا»: استمرار الدعم أم توزيع الدعم كنقد على الأفراد؟

«فلوسنا»: استمرار الدعم أم توزيع الدعم كنقد على الأفراد؟
كاريكاتير خيري - غزة في تصريحات بايدن

كاريكاتير خيري - غزة في تصريحات بايدن
منتخب الشباب الليبي يواجه مصر في ثاني جولات بطولة شمال أفريقيا.. الأربعاء

منتخب الشباب الليبي يواجه مصر في ثاني جولات بطولة شمال أفريقيا.. الأربعاء
مجمع الشفاء.. تاريخ أطول من عُمر الاحتلال ومسرح للحرب الدموية على القطاع

مجمع الشفاء.. تاريخ أطول من عُمر الاحتلال ومسرح للحرب الدموية على القطاع
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
واشنطن.. تظاهرات خارج مقر الحزب الديمقراطي تطالب بوقف إطلاق النار في غزة
واشنطن.. تظاهرات خارج مقر الحزب الديمقراطي تطالب بوقف إطلاق النار...
جينبينغ: الصين لا تبحث عن مجالات النفوذ ولن تخوض حربا ضد أي طرف
جينبينغ: الصين لا تبحث عن مجالات النفوذ ولن تخوض حربا ضد أي طرف
واشنطن تقرر فرض عقوبات جديدة على الصادرات النفطية الإيرانية
واشنطن تقرر فرض عقوبات جديدة على الصادرات النفطية الإيرانية
وزير الخارجية البريطاني يزور أوكرانيا ويلتقي زيلينسكي
وزير الخارجية البريطاني يزور أوكرانيا ويلتقي زيلينسكي
البرلمان البريطاني يصوت ضد مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار في غزة
البرلمان البريطاني يصوت ضد مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار في ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الأمم المتحدة تحذر من قتل آلاف المدنيين في غزة جراء عملية برية إسرائيلية
الأمم المتحدة تحذر من قتل آلاف المدنيين في غزة جراء عملية ......
قادة أوروبا يدعون إلى «ممرات وهدنات» لإدخال مساعدات إلى غزة
قادة أوروبا يدعون إلى «ممرات وهدنات» لإدخال مساعدات إلى غزة...
بوتين يأمر أجهزته الأمنية باتّخاذ «تدابير حازمة» بعد الشغب في مطار داغستان
بوتين يأمر أجهزته الأمنية باتّخاذ «تدابير حازمة» بعد الشغب ......
نتنياهو يشترط الإفراج عن الأسرى لوقف إطلاق النار والسماح بدخول الوقود لغزة
نتنياهو يشترط الإفراج عن الأسرى لوقف إطلاق النار والسماح ......
وزير خارجية الصين يدعو من واشنطن إلى علاقات مستقرة مع الولايات المتحدة
وزير خارجية الصين يدعو من واشنطن إلى علاقات مستقرة مع ......
المزيد
فنلندا تغلق نصف معابرها الحدودية مع روسيا لمواجهة الهجرة غير النظامية
فنلندا تغلق نصف معابرها الحدودية مع روسيا لمواجهة الهجرة غير......
«نيويورك» تلاحق «بيبسي كو» لتعريض البيئة والصحة العامة للخطر
«نيويورك» تلاحق «بيبسي كو» لتعريض البيئة والصحة العامة للخطر...
البرلمان التركي يباشر إجراءات تصديق انضمام السويد لحلف «ناتو»
البرلمان التركي يباشر إجراءات تصديق انضمام السويد لحلف ......
البرلمان البريطاني يصوت ضد مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار في غزة
البرلمان البريطاني يصوت ضد مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار......
وزير الخارجية البريطاني يزور أوكرانيا ويلتقي زيلينسكي
وزير الخارجية البريطاني يزور أوكرانيا ويلتقي زيلينسكي...
المزيد