مملكة بليز تقطع علاقاتها مع «إسرائيل» بسبب عدوانها على غزة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مملكة بليز، إحدى دول أميركا الوسطى والكاريبي، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع «إسرائيل» بسبب عدوانها المتواصل على قطاع غزة.

وأفادت حكومة بليز بأنها اتخذت قرارها بقطع العلاقات مع «إسرائيل»؛ لأن الأخيرة لم تقبل دعوات وقف إطلاق النار، ومنعت دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

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وأضافت: «على الرغم من مطالبنا، لم تضع إسرائيل حدا لانتهاكاتها الدولية لحقوق الإنسان، ولم تسمح في الوقت نفسه لفرق الإغاثة بالدخول، للتخفيف من معاناة سكان غزة. لهذا السبب، قررنا تنفيذ سلسلة من التدابير»، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وسبق لدول أخرى في أميركا الجنوبية والوسطى والكاريبي أن اتخذت خطوات ضد الاحتلال الإسرائيلي بعد عدوانه على قطاع غزة، حيث أعلنت بوليفيا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع «إسرائيل»، بينما استدعت كل من كولومبيا وتشيلي وهندوراس سفراءها في تل أبيب، للتشاور.