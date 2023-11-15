  • Alwasat News
Atwasat

مملكة بليز تقطع علاقاتها مع «إسرائيل» بسبب عدوانها على غزة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 15 نوفمبر 2023, 10:54 مساء
مملكة بليز تقطع علاقاتها مع «إسرائيل» بسبب عدوانها على غزة
القوات الإسرائيلية داخل حرم مجمع الشفاء الطبي (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أعلنت مملكة بليز، إحدى دول أميركا الوسطى والكاريبي، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع «إسرائيل» بسبب عدوانها المتواصل على قطاع غزة.

وأفادت حكومة بليز بأنها اتخذت قرارها بقطع العلاقات مع «إسرائيل»؛ لأن الأخيرة لم تقبل دعوات وقف إطلاق النار، ومنعت دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

- بوليفيا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع الاحتلال الإسرائيلي

وأضافت: «على الرغم من مطالبنا، لم تضع إسرائيل حدا لانتهاكاتها الدولية لحقوق الإنسان، ولم تسمح في الوقت نفسه لفرق الإغاثة بالدخول، للتخفيف من معاناة سكان غزة. لهذا السبب، قررنا تنفيذ سلسلة من التدابير»، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وسبق لدول أخرى في أميركا الجنوبية والوسطى والكاريبي أن اتخذت خطوات ضد الاحتلال الإسرائيلي بعد عدوانه على قطاع غزة، حيث أعلنت بوليفيا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع «إسرائيل»، بينما استدعت كل من كولومبيا وتشيلي وهندوراس سفراءها في تل أبيب، للتشاور.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الصحة الفلسطينية تكذب الاحتلال الإسرائيلي بشأن وجود أسلحة في مستشفى الشفاء

الصحة الفلسطينية تكذب الاحتلال الإسرائيلي بشأن وجود أسلحة في مستشفى الشفاء
الأردن يريد حجز مكانة في سوق صناعة الألعاب الألكترونية العالمية

الأردن يريد حجز مكانة في سوق صناعة الألعاب الألكترونية العالمية
وميض ضوء كوني قوي جداً أثّر على الغلاف الجوي للأرض بطريقة غير مسبوقة

وميض ضوء كوني قوي جداً أثّر على الغلاف الجوي للأرض بطريقة غير مسبوقة
المنتخب الوطني للشباب يتعادل مع نظيره المصري بهدف لمثله بدورة اتحاد شمال أفريقيا (فيديو)

المنتخب الوطني للشباب يتعادل مع نظيره المصري بهدف لمثله بدورة اتحاد شمال أفريقيا...
«في التسعين»: لماذا اختار منتخب السودان اللعب في ليبيا رغم عروض المغرب وتونس؟

«في التسعين»: لماذا اختار منتخب السودان اللعب في ليبيا رغم عروض المغرب وتونس؟
«تحقيقات»: عقد من العجز

«تحقيقات»: عقد من العجز
«في التسعين»: جدل بين المحللين والخمسي يكشف المستور وعلاء وعبد الرحيم يحتجون

«في التسعين»: جدل بين المحللين والخمسي يكشف المستور وعلاء وعبد الرحيم يحتجون
«فلوسنا»: استمرار الدعم أم توزيع الدعم كنقد على الأفراد؟

«فلوسنا»: استمرار الدعم أم توزيع الدعم كنقد على الأفراد؟
كاريكاتير خيري - غزة في تصريحات بايدن

كاريكاتير خيري - غزة في تصريحات بايدن
منتخب الشباب الليبي يواجه مصر في ثاني جولات بطولة شمال أفريقيا.. الأربعاء

منتخب الشباب الليبي يواجه مصر في ثاني جولات بطولة شمال أفريقيا.. الأربعاء
مجمع الشفاء.. تاريخ أطول من عُمر الاحتلال ومسرح للحرب الدموية على القطاع

مجمع الشفاء.. تاريخ أطول من عُمر الاحتلال ومسرح للحرب الدموية على القطاع
انخفاض النوم 90 دقيقة قد يزيد إصابة النساء بالسكري

انخفاض النوم 90 دقيقة قد يزيد إصابة النساء بالسكري
شاهد.. أول شاحنة وقود تدخل قطاع غزة من مصر منذ بداية العدوان

شاهد.. أول شاحنة وقود تدخل قطاع غزة من مصر منذ بداية العدوان
«الكوت» يتحدث بعد الخسارة الكبيرة لمنتخب الشباب الليبي في افتتاح بطولة شمال أفريقيا

«الكوت» يتحدث بعد الخسارة الكبيرة لمنتخب الشباب الليبي في افتتاح بطولة شمال ...
قوات الاحتلال تعتقل نازحين وذوي الشهداء في مستشفى الشفاء بغزة

قوات الاحتلال تعتقل نازحين وذوي الشهداء في مستشفى الشفاء بغزة
لندن الشعبية لا تتخلى عن تاريخها

لندن الشعبية لا تتخلى عن تاريخها
حماس تحمل بايدن المسؤولية عن تداعيات اقتحام الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الشفاء

حماس تحمل بايدن المسؤولية عن تداعيات اقتحام الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الشفاء
على طريقة «الكاوبوي».. مسيرة تكساس الأميركية تستحوذ على اهتمام رواد مواقع التواصل

على طريقة «الكاوبوي».. مسيرة تكساس الأميركية تستحوذ على اهتمام رواد مواقع ...
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
مدينة هوي تغرق في مياه فيضانات فيتنام
مدينة هوي تغرق في مياه فيضانات فيتنام
«فرانس برس»: جيش الاحتلال الإسرائيلي ينسحب من مستشفى الشفاء وينتشر حول المجمع
«فرانس برس»: جيش الاحتلال الإسرائيلي ينسحب من مستشفى الشفاء ...
تقرير سري للوكالة الذرية: مخزون اليورانيوم المخصب لدى إيران يكفي لصنع ثلاث قنابل ذرية
تقرير سري للوكالة الذرية: مخزون اليورانيوم المخصب لدى إيران يكفي ...
تقرير سري يؤكد تأثر قدرة الوكالة الذرية على مراقبة برنامج إيران النووي
تقرير سري يؤكد تأثر قدرة الوكالة الذرية على مراقبة برنامج إيران ...
بايدن وشي يعربان بمستهل اجتماعهما عن رغبتهما في الحوار
بايدن وشي يعربان بمستهل اجتماعهما عن رغبتهما في الحوار
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الأمم المتحدة تحذر من قتل آلاف المدنيين في غزة جراء عملية برية إسرائيلية
الأمم المتحدة تحذر من قتل آلاف المدنيين في غزة جراء عملية ......
قادة أوروبا يدعون إلى «ممرات وهدنات» لإدخال مساعدات إلى غزة
قادة أوروبا يدعون إلى «ممرات وهدنات» لإدخال مساعدات إلى غزة...
بوتين يأمر أجهزته الأمنية باتّخاذ «تدابير حازمة» بعد الشغب في مطار داغستان
بوتين يأمر أجهزته الأمنية باتّخاذ «تدابير حازمة» بعد الشغب ......
وزير خارجية الصين يدعو من واشنطن إلى علاقات مستقرة مع الولايات المتحدة
وزير خارجية الصين يدعو من واشنطن إلى علاقات مستقرة مع ......
نتنياهو يشترط الإفراج عن الأسرى لوقف إطلاق النار والسماح بدخول الوقود لغزة
نتنياهو يشترط الإفراج عن الأسرى لوقف إطلاق النار والسماح ......
المزيد
بايدن يرحب بإحراز «تقدم حقيقي» خلال قمته مع شي
بايدن يرحب بإحراز «تقدم حقيقي» خلال قمته مع شي...
جوزيبي كونتي يدعو الحكومة الإيطالية إلى تعليق مبيعات الأسلحة لـ«إسرائيل»
جوزيبي كونتي يدعو الحكومة الإيطالية إلى تعليق مبيعات الأسلحة......
مملكة بليز تقطع علاقاتها مع «إسرائيل» بسبب عدوانها على غزة
مملكة بليز تقطع علاقاتها مع «إسرائيل» بسبب عدوانها على غزة...
بايدن وشي يعربان بمستهل اجتماعهما عن رغبتهما في الحوار
بايدن وشي يعربان بمستهل اجتماعهما عن رغبتهما في الحوار...
تقرير سري يؤكد تأثر قدرة الوكالة الذرية على مراقبة برنامج إيران النووي
تقرير سري يؤكد تأثر قدرة الوكالة الذرية على مراقبة برنامج ......
المزيد