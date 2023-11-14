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بلينكن يواجه معارضة متنامية داخل «الخارجية الأميركية» بشأن العدوان على غزة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 14 نوفمبر 2023, 09:52 صباحا
بلينكن يواجه معارضة متنامية داخل «الخارجية الأميركية» بشأن العدوان على غزة
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن. (أرشيفية: الإنترنت)
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يواجه وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، انتقادات متزايدة داخل صفوف الوزارة بشأن سياسة إدارة الرئيس جو بايدن للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إذ دعا مئات من موظفي الحكومة بشكل علني وفي أحاديث خاصة إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وقالت مصادر مطلعة على الأمر إن ما لا يقل عن ثلاث برقيات تنتقد سياسة الإدارة أرسلت عبر «قناة المعارضة» الداخلية بالوزارة، والتي تأسست خلال حرب فيتنام وتسمح للدبلوماسيين بإثارة المخاوف بشأن السياسة مع وزير الخارجية دون الكشف عن هوياتهم، بحسب وكالة «رويترز».

وتركز الانتقادات على دعم بايدن المستمر للاحتلال الإسرائيلي، في عدوانه على القطاع المحاصر منذ السابع من أكتوبر الماضي، والذي خلف أكثر من 11 ألف شهيد، أغلبهم من الأطفال والنساء، وفقا لوزارة الصحة في القطاع.

ورفضت واشنطن دعوات من زعماء عرب وفلسطينيين وآخرين لمطالبة الاحتلال بوقف عدوانه على قطاع غزة، لكنها دعت إلى فترات توقف مؤقتة للسماح بدخول المساعدات وإجلاء الأميركيين والأجانب.

انقسامات محتملة داخل القيادات
وفي رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى موظفي وزارة الخارجية أقر بلينكن، الذي عاد لتوه من رحلة استغرقت تسعة أيام إلى الشرق الأوسط وآسيا، بالأثر العاطفي الذي أحدثه العدوان على العاملين، وكذلك بالانقسامات المحتملة داخل القيادات حول السياسة.

وقال بلينكن في الرسالة «أعلم أن المعاناة التي سببتها هذه الأزمة بالنسبة للكثيرين منكم لها أثر كبير على المستوى الشخصي»، مضيفا «المعاناة المصاحبة لرؤية صور يوميا للرضع والأطفال والمسنين والنساء وغيرهم من المدنيين الذين يعانون في هذه الأزمة أمر مؤلم. وأنا شخصيا أشعر بذلك».

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وتابع «أعلم أيضا أن بعض الأشخاص في الوزارة قد يختلفون مع الأساليب التي نتبعها أو لديهم وجهات نظر حول ما يمكننا القيام به بشكل أفضل. لقد نظمنا منتديات في واشنطن للاستماع إليكم، وشجعنا المديرين والفرق على إجراء مناقشات صريحة مع العاملين حول العالم على وجه التحديد حتى نتمكن من سماع تعليقاتكم وأفكاركم. لقد طلبت من قيادتنا العليا الاستمرار في القيام بذلك».

وتأتي رسالة بلينكن وسط احتجاجات في الولايات المتحدة ودول أخرى تطالب بوقف إطلاق النار، وقلق واسع النطاق بين المسؤولين بشأن تعامل الولايات المتحدة مع العدوان الصهيوني الهمجي. وأعلن أحد مسؤولي وزارة الخارجية استقالته وقال إنه يعارض استمرار تقديم مساعدات للاحتلال الإسرائيلي تتسبب في سقوط المزيد من الضحايا.

وفي الأسبوع الماضي، نشر أكثر من 500 شخص عملوا في حملة بايدن الانتخابية عام 2020 رسالة تدعو الرئيس بايدن، إلى دعم الوقف الفوري لإطلاق النار.

ونظمت مجموعة من موظفي الكونغرس وقفة احتجاجية يوم الأربعاء الماضي في مبنى الكابيتول للمطالبة بوقف إطلاق النار، بحسب صور تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي.

وبينما تشير بعض المصادر إلى وجود «إحباط عميق» بين العاملين في وزارة الخارجية، يقول عدد من المسؤولين إن ترحيب قيادة الوزارة بمجموعة متنوعة من الأصوات من غير المرجح أن يغير سياسة بايدن بشكل جذري.

وفي مؤتمر صحفي أمس الإثنين، قال الناطق باسم الوزارة ماثيو ميلر إن بلينكن التقى عددا من الأشخاص من مكاتب مختلفة داخل الوزارة، للاستماع إلى آرائهم حول السياسة المتعلقة بالعدوان الإسرائيلي على غزة.

وأضاف ميلر «إنه يشجع الناس على تقديم تعليقات. ويشجع الناس على التحدث إذا اختلفوا. وهذا لا يعني أننا سنغير سياستنا بناء على ما يختلفون عليه».

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