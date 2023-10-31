بوليفيا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع الاحتلال الإسرائيلي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت حكومة دولة بوليفيا في بيان صدر اليوم الثلاثاء، قطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع الاحتلال الإسرائيلي، متهمة الاحتلال بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في هجماته على قطاع غزة.

وقال نائب وزير الخارجية فريدي ماماني في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون البوليفي:«الحكومة البوليفية قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، بسبب ارتكاب إسرائيل جرائم ضد الإنسانية في هجماتها على قطاع غزة»، بحسب «رويترز».

وجدير بالذكر، أن هذه ليست المرة الأولى التي تقطع بوليفيا علاقاتها الدبلوماسية مع الاحتلال الإسرائيلي، إذ أنها أقدمت على هذه الخطوة العام 2009 احتجاجًا على الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة. وفي العام 2020، أعادت حكومة الرئيسة جانين أنييز آنذاك العلاقات بين البلدين.

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يأتي ذلك وسط مواصلة الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ25 على التوالي، وسط حصار مطبق على القطاع يمنع إعدادات المياه والغذاء والدواء والوقود.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الثلاثاء، أن حصيلة ضحايا عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، منذ 7 أكتوبر الجاري، ارتفع إلى أكثر من 8500 شهيد، وأكثر من 23 ألف جريح. وأوضحت الوزارة في تقريرها، أن 73% من الشهداء في قطاع غزة هم من الأطفال والسيدات والمسنين.