الهلال الأحمر الفلسطيني: قصف إسرائيلي قرب مستشفى القدس في غزة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني فجر الثلاثاء، أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مواقع في شمال قطاع غزة قريبة جداً من مستشفى القدس التابع للهلال الأحمر، والذي نزح إليه آلاف المدنيين للاحتماء من القصف الإسرائيلي.

وقالت الجمعية في منشور بالإنجليزية على منصّة «إكس»، «قصفٌ مدفعي وجوي متواصل على منطقة تلّ الهوى في غزة حيث يقع مستشفى القدس»، مضيفة أنّ «المبنى يهتزّ، والمدنيّون النازحون والطواقم العاملة يشعرون بالخوف والهلع»، وفق «الشرق للأخبار».

تهديدات شديدة اللهجة

وسبق للهلال الأحمر أن أعلن تعرّض نفس المنطقة لقصف مماثل مساء الأحد.

- «الصحة العالمية»: التهديد بقصف مستشفى القدس في غزة مثير للقلق البالغ

كان مدير المستشفى بشار مراد قال لوكالة «فرانس برس» الأحد، «تلقّينا اليوم تهديدات شديدة اللهجة من قوات الاحتلال بالإخلاء الفوري لمستشفى القدس... كونه سيتمّ قصفه».

ووصف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية هذه الدعوة بأنّها «مثيرة للقلق العميق»، مؤكّداً أنّه من المستحيل إخلاء مستشفى دون تعريض حياة المرضى للخطر.