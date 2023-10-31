الاحتلال ينفذ «مجزرة مروعة» في جباليا بقطاع غزة.. وانتشار الجثث أمام مستشفى الإندونيسي

القاهرة - بوابة الوسط

نفذ الاحتلال الإسرائيلي «مجزرة مروعة» في مخيم جباليا في قطاع غزة، بعد قصف منازل مدنيين ما تسبب في سقوط نحو 50 «شهيدا».

وقال الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أشرف القدرة، في تصريحات لقناة الجزيرة القطرية، إن عدد الضحايا في «مجزرة جباليا المروعة» قد يكون الأكبر وقد يناهز عدد ضحايا المستشفى المعمداني والذي تسبب استهدافه في سقوط 471 «شهيدا».

وأظهرت مشاهد نقلتها القناة عشرات الجثث أمام مستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة، مع عدم قدرته على استيعاب الجثامين القادمة من جباليا.

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من جانبه قالت عاطف الكحلوت، مدير مستشفي الإندونيسي، إن عدد «شهداء» مجزرة جباليا يتخطى 50 «شهيدا» حتى الآن ونحو 150 مصابا، مضيفا أن المستشفى لم يتمكن من إحصاء عدد الشهداء والمصابين حتى الآن والمتوقع أن يرتفع.

وتابع أن الإصابات مروعة بين بتر أطراف وحروق شديدة، مؤكدا أن الاحتلال يستخدم أسلحة غير معروفة و«يبدو أنها محرمة دوليا»، نظرا لتأثيرها الشديد على المصابين فضلا عن الدمار الذي تسببه.