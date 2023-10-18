«الصحة الفلسطينية»: 471 شهيدًا حصيلة قصف مستشفى المعمداني في قطاع غزة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأربعاء، ارتفاع حصيلة شهداء قصف المستشفى الأهلي العربي المعمداني في قطاع غزة إلى 471 شهيدًا.

وأكدت الوزارة في بيان أن الحصيلة بلغت «471 شهيدًا وهناك 28 حالة حرجة، بالإضافة إلى 314 إصابة بجروح مختلفة» في القصف الذي تسبب بتظاهرات وتنديدات واسعة النطاق في الشرق الأوسط. وتقول «حماس» إن القصف نفذه الاحتلال الإسرائيلي، بحسب «فرانس برس».

وأثار القصف سلسلة إدانات دولية وتظاهرات في شوارع الضفة الغربية وطهران وعمَّان وإسطنبول وتونس وبيروت وغيرها من عواصم الدول العربية والأجنبية.

العدوان الإسرائيلي الدامي على مستشفى المعمداني

وجاء العدوان الإسرائيلي الدامي على مستشفى المعمداني في غزة بعد أحد عشر يومًا على إطلاق حماس عملية «طوفان الأقصى» في 7 أكتوبر، حيث أطلقت «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة حماس أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية؛ حيث اقتحموا عددًا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، وقتلوا وجرحوا وأسروا عددًا منهم، وسيطروا على آليات إسرائيلية.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي هجومًا عنيفًا ومكثفًا على القطاع أوقع، بحسب آخر حصيلة لوزارة الصحة التابعة للحركة 3478 شهيدًا. ولا يعرف إذا كانت الحصيلة تشمل قتلى المستشفى.

تنديد فلسطيني.. «إبادة جماعية غير مسبوقة»

وندد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي خلال كلمته بقمة منظمة التعاون الإسلامي في جدة، الأربعاء، «كارثة إنسانية ومؤشرات إبادة جماعية غير مسبوقة» في غزة، وذلك على خلفية مجزرة مستشفى المعمداني التي نفذتها طائرات الاحتلال.

- ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 3478 شهيدا

- رابطة العالم الإسلامي: استهداف المستشفى المعمداني في غزة جريمة حرب

وقال المالكي إن «إسرائيل» تعمدت قصف المستشفى المعمداني في غزة، معتبرًا أن وصف ما حدث بـ«المذبحة يقلل من وطأته»، وأضاف: «ليلة أمس اهتزت الضمائر الحية للبشرية عندما شاهدوا صور المذبحة ضد مئات المرضى والعائلات العزل (...) قتل المئات وتناثرت أشلاؤهم وبترت أطرافهم وأحرقوا وأصيب العديدون بجراح خطيرة».

«جريمة حرب»

واعتبر الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى، اليوم الأربعاء، أن استهداف المستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة بمثابة «جريمة حرب»، وحض المجتمع الدولي على التحرك لإيقاف «التردي الخطر».

وقال العيسى في تغريدة على حسابه بموقع «إكس» (تويتر سابقًا): «نقف في رابطة العالم الإسلامي متضامنين مع أهالي غزة والشعب الفلسطيني في المصاب الجلل والمفجع»، وأضاف: «قصف المنشآت المدنية، ولا سيما الخبر المروع باستهداف المستشفى الأهلي المعمداني بغزة يُعد جريمة حربٍ، وعلى المجتمع الدولي التحرك لإيقاف هذا التردي الخطر، وتدارك ما تبقى من ثقة الشعوب في منظومته»، واختتم: «رحم الله الأرواح البريئة، وانتقم جل وعلا بعدله وقوته من كل ظالم، واللَّه عزيز ذو انتقام».

مصر تعلن حالة الحداد العام

أعلنت مصر حالة الحداد العام في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أيام على الضحايا الأبرياء لمجزرة المستشفى المعمداني التي خلفت أكثر من 500 شهيد ووصفها الأمين العام للأمم المتحدة بـ«المرعبة».

وقال الناطق باسم الرئاسة المصرية إن الرئيس عبدالفتاح السيسي قرر «إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق».

السيسي يحذر من استمرار العمليات العسكرية في غزة

وحذر السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك في القاهرة مع المستشار الألماني أولاف شولتس من تداعيات أمنية وإنسانية لاستمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة «يمكن أن تخرج عن السيطرة».

وقال إن هذه التداعيات «تنذر بخطورة توسيع رقعة الصراع في حالة عدم تضافر جهود الأطراف الدولية والإقليمية كافة للوقف الفوري للتصعيد الحالي»، وشدد على ضرورة السماح بمرور المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع، وتيسير عمل المنظمات الأممية والإنسانية ذات الصلة، وفق ما نقل عنه الناطق باسم الرئاسة المصرية.

وأكد السيسي «رفض مصر لتصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية أو أية محاولات لتهجير الفلسطينيين قسريًا من أرضهم، أو أن يأتي ذلك على حساب دول المنطقة»، وشدد على أن «مصر ستظل على موقفها الداعم للحق الفلسطيني المشروع في أرضه، ونضال الشعب الفلسطيني».