رابطة العالم الإسلامي: استهداف المستشفى المعمداني في غزة جريمة حرب

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبر الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى، اليوم الأربعاء، أن استهداف المستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة بمثابة «جريمة حرب»، وحض المجتمع الدولي على التحرك لإيقاف «التردي الخطر».

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارة على مستشفى الأهلي المعمداني أثناء وجود آلاف المواطنين النازحين الذين لجأوا إليه بعد أن دُمِّرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 500 شخص، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وقال العيسى في تغريدة على حسابه بموقع «إكس» (تويتر سابقًا): «نقف في رابطة العالم الإسلامي متضامنين مع أهالي غزة والشعب الفلسطيني في المصاب الجلل والمفجع»، وأضاف: «قصف المنشآت المدنية، ولا سيما الخبر المروع باستهداف المستشفى الأهلي المعمداني بغزة، يُعد جريمة حربٍ، وعلى المجتمع الدولي التحرك لإيقاف هذا التردي الخطر ، وتدارك ما تبقى من ثقة الشعوب في منظومته»، واختتم: «رحم الله الأرواح البريئة، وانتقم جل وعلا بعدله وقوته من كل ظالم، واللَّه عزيز ذو انتقام».