ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 3478 شهيدا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل قطاع غزة والضفة إلى 3540 شهيدًا، و13300 جريح.

وفي التفاصيل، زادت حصيلة الضحايا في غزة إلى 3478 شهيدًا فضلا عن 12 ألف مصاب، فيما بلغ عدد الشهداء في الضفة الغربية 62 شخصًا، إضافة إلى 1300 جريح، وذلك منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الجاري، وفق بيان صادر عن الوزارة ونقلته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وندد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي خلال كلمته بقمة منظمة التعاون الإسلامي في جدة، الأربعاء، «كارثة إنسانية ومؤشرات إبادة جماعية غير مسبوقة» في غزة، وذلك على خلفية مجزرة مستشفى المعمداني التي نفذتها طائرات الاحتلال موقعة أكثر من 500 شهيد.



وقال المالكي إن «إسرائيل» تعمدت قصف المستشفى المعمداني في غزة، معتبرًا أن وصف ما حدث بـ«المذبحة يقلل من وطأته»، وأضاف: «ليلة أمس اهتزت الضمائر الحية للبشرية عندما شاهدوا صور المذبحة ضد مئات المرضى والعائلات العزل (...) قتل المئات وتناثرت أشلاؤهم وبترت أطرافهم وأحرقوا وأصيب العديدون بجراح خطيرة».