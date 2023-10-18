بايدن يبحث مع نتانياهو والملك عبدالله قصف المستشفى المعمداني في غزة

القاهرة - بوابة الوسط

تحدّث الرئيس الأميركي جو بايدن هاتفياً مع كلّ من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني عقب القصف الإسرائيلي الدموي للمستشفى المعمداني في غزة، الذي أوقع مئات الضحايا.

وقال البيت الأبيض إن بايدن أجرى الاتصالين خلال رحلته إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة مساء أمس الثلاثاء، حسب وكالة «فرانس برس».

بايدن تلقى إحاطة حول الخسائر البشرية الفادحة جراء القصف

وأضافت الرئاسة الأميركية أنّ بايدن تلقّى من مستشاريه للأمن القومي الذين يرافقونه على متن الطائرة الرئاسية إحاطة «في أعقاب التقارير عن وقوع خسائر بشرية فادحة» في القصف الذي طال المستشفى.

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وقدّم بايدن «أحرّ التعازي بالأرواح البريئة التي فُقدت في الانفجار في مستشفى في غزة»، متمنّيا «الشفاء العاجل للجرحى».



ولم يأت بايدن على ذكر مصدر القصف الذي طال المستشفى، والذي يأتي ضمن سلسلة من الغارات الإسرائيلية الدموية على القطاع الذي أودى بحيات المئات.