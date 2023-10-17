بايدن يغادر البيت الأبيض متوجها إلى الأراضي الإسرائيلية المحتلة

القاهرة - بوابة الوسط

غادر الرئيس الأميركي جو بايدن البيت الأبيض في طريقه إلى الأراضي الإسرائيلية المحتلة، بحسب وكالة «فرانس برس».

وجاء في بيان مقتضب أن الرئيس الأميركي توجه إلى قاعدة أندروز العسكرية القريبة من واشنطن، حيث سيستقل طائرة إلى تل أبيب.

- الأردن يعلن إلغاء القمة الرباعية بعد مجزرة مستشفى المعمداني

وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إلغاء قمة عمان التي كانت مقررة غدًا بمشاركة ملك الأردن والرؤساء الأميركي والمصري والفلسطيني.

جاء ذلك على خلفية، قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، أثناء تواجد آلاف المواطنين النازحين، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 500 شخص، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.



وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» إن طائرات الاحتلال شنت غارة على مستشفى الأهلي المعمداني أثناء تواجد آلاف المواطنين النازحين الذين لجأوا إليه، بعد أن دُمِّرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.