الأردن يعلن إلغاء القمة الرباعية بعد مجزرة مستشفى المعمداني

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، مساء اليوم الثلاثاء، إلغاء قمة عمان التي كانت مقررة غدًا بمشاركة ملك الأردن والرؤساء الأميركي والمصري والفلسطيني.

وأشار الصفدي إلى أنه «بعد التشاور مع أشقائنا الفلسطينيين وأشقائنا في مصر وبعد الحديث مع الولايات المتحدة قررنا عدم عقد هذه القمة لأننا إذا عُقدت هذه القمة نريد أن تنتج مخرجا واحدا لا ثاني له وهو وقف الحرب واحترام إنسانية الفلسطينيين وإيصال ما يستحقون من مساعدات».

وتابع الصفدي أنه «بما أن ذلك لن يكون متاحا، اليوم الأربعاء، قررنا عدم عقد هذه القمة، على أن تعقد القمة في الوقت الذي يكون قرارها وقف الحرب ووقف هذه المجازر ووقف سفك الدم ووقف تلك الحرب وهذا العدوان الذي يدفع المنطقة برمتها إلى الهاوية».

الخارجية المصرية: قرار إلغاء القمة جاء بالتنسيق بين مصر والأردن والسلطة الفلسطينية

وقال الناطق باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد إن إلغاء القمة الرباعية التي كان مقرراً انعقادها في العاصمة الأردنية عمان جاء بالتنسيق بين كل من مصر والأردن والسلطة الفلسطينية، على ضوء قصف مستشفى المعمداني في قطاع غزة.

وفي وقت سابق اليوم غادر الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأردن عائدا على رام الله، عقب القصف الإسرائيلي على مستشفى المعمداني، والذي أسفر عن أكثر من 500 شهيد. وأعلن أبو مازم الحداد العام لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام، على شهداء المجزرة.

ودعت روسيا والإمارات العربية المتحدة إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بعد قصف مستشفى المعمداني في غزة أسفر عن استشهاد أكثر من 500 شخص.