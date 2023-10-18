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بعد مجزرة مستشفى المعمداني.. الأزهر الشريف يوجه نداء إلى الأمة العربية والإسلامية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 18 أكتوبر 2023, 01:13 صباحا
بعد مجزرة مستشفى المعمداني.. الأزهر الشريف يوجه نداء إلى الأمة العربية والإسلامية
شيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب. (الإنترنت)
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دعا الأزهر الشريف الأمة العربية والإسلامية إلى «إعادة النظر جذريًّا في الاعتماد على الغرب الأوروبي الأمريكي المتغطرس»، وذلك في أعقاب القصف الإسرائيلي الوحشي على مستشفى المعمداني بقطاع غزة، والذي أسفر عن أكثر من 500 شهيد.

جاء ذلك في بيان بعنوان «نداء من الأزهر الشريف إلى الأمة العربية والإسلامية»، داعيا إلى الوقوف خلف فلسطين وشعبها المظلوم الذي يواجه «عدوًّا فقد الضَّمير والشعور والإحساس».

وقال الأزهر في بيانه: «على الفلسطينيين أن يثقوا في أنَّ الغرب بكل ما يملك من طاقات عسكرية وآلات تدميرية ضعيف وخائف حين يلقاكم أو تلقونه، فهو يقاتل على أرض غير أرضه ويدافع عن عقائد وأيديولوجيات بالية عفا عليها الزمن».

- ماذا قال «الأزهر الشريف» عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؟

الأزهر الشريف يدعو الأمة الإسلامية للوقوف خلف فلسطين
ودعا أيضًا الفلسطينيين إلى الصمود في وجه «هجمات الاحتلال الوحشية البربريَّة»، متابعًا: «على الأمة الإسلامية أن تستثمر ما حباها الله به من قوة وأموال وثروات وما تملكه من عدة وعتاد، وأن تقف به خلف فلسطين وشعبها المظلوم».

وقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق الثلاثاء، مستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، أثناء تواجد آلاف المواطنين النازحين، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 500 شخص، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» إن طائرات الاحتلال شنت غارة على مستشفى الأهلي المعمداني أثناء تواجد آلاف المواطنين النازحين الذين لجأوا إليه، بعد أن دُمِّرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.

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