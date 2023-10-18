  • Alwasat News
Atwasat

غوتيريس يدعو إلى وقف إطلاق نار فوري في غزة.. وينتقد سياسات «العقاب الجماعي» الإسرائيلية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 18 أكتوبر 2023, 07:22 صباحا
غوتيريس يدعو إلى وقف إطلاق نار فوري في غزة.. وينتقد سياسات «العقاب الجماعي» الإسرائيلية
مصاب في القصف الإسرائيلي على المستشفى المعمداني بغزة، 18 أكتوبر 2023. (رويترز)
alwasat radio

دعا الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريس الأربعاء إلى وقف إطلاق نار إنساني فوري في قطاع غزة الذي يتعرض إلى قصف إسرائيلي دموي.

وقال غوتيريس في خطاب ألقاه في بكين في منتدى «الحزام والطريق»، «أدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني فوري... لتخفيف المعاناة الإنسانية الرهيبة التي نشهدها»، حسب وكالة «فرانس برس».

لا تبرير للعقاب الجماعي الإسرائيلي
وأكد الأمين العام أنه لا مبرر لسياسات العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني حاليا في القطاع، واصفا قصف المستشفى المعمداني في غزة، الذي أوقع أكثر من مئات القتلى، بأنه «مرعب».

بعد مجزرة مستشفى المعمداني.. الأزهر الشريف يوجه نداء إلى الأمة العربية والإسلامية
المنفي: قصف مستشفى المعمداني إبادة جماعية للشعب الفلسطيني
الأردن يعلن إلغاء القمة الرباعية بعد مجزرة مستشفى المعمداني

وأضاف غوتيريس: «قلبي مع عائلات الضحايا. المستشفيات والطواقم الطبية محمية بموجب القانون الدولي الإنساني».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فرانس برس»: عشرات المتظاهرين يحاولون اقتحام السفارة الإسرائيلية في عمان

«فرانس برس»: عشرات المتظاهرين يحاولون اقتحام السفارة الإسرائيلية في عمان
شاهد.. القاضي يسجل لليبيا والنيجر تتعادل في ثاني وديات «الفرسان» مع «ميتشو»

شاهد.. القاضي يسجل لليبيا والنيجر تتعادل في ثاني وديات «الفرسان» مع «ميتشو»
اتحاد الكرة الليبي يجمد مشاركة فرق نادي دارنس ويحفظ مكانه في الممتاز

اتحاد الكرة الليبي يجمد مشاركة فرق نادي دارنس ويحفظ مكانه في الممتاز
«أدوبي» تدخل عالم الأزياء بفستان يغير تصميمه كل ثانية

«أدوبي» تدخل عالم الأزياء بفستان يغير تصميمه كل ثانية
غزة هيروشيما جو بايدن!

غزة هيروشيما جو بايدن!
ماكرون سيزور الشرق الأوسط عندما تكون هناك «أجندة مفيدة»

ماكرون سيزور الشرق الأوسط عندما تكون هناك «أجندة مفيدة»
بعد منعه في فرنسا.. «آبل» تعدل نظام تشغيل «آيفون 12»

بعد منعه في فرنسا.. «آبل» تعدل نظام تشغيل «آيفون 12»
مجلس الأمن يرفض مشروع قرار روسيًا يدعو لوقف فوري لإطلاق النار بغزة

مجلس الأمن يرفض مشروع قرار روسيًا يدعو لوقف فوري لإطلاق النار بغزة
أسيرة إسرائيلية لدى حماس: «اعتنوا بي وعالجوني وقدموا لي الدواء»

أسيرة إسرائيلية لدى حماس: «اعتنوا بي وعالجوني وقدموا لي الدواء»
تشييع جثمان الطفل الفلسطيني وديع الفيوم ضحية الكراهية في أميركا

تشييع جثمان الطفل الفلسطيني وديع الفيوم ضحية الكراهية في أميركا
«الحقيقة التي لا توصف عن المأساة الليبية»

«الحقيقة التي لا توصف عن المأساة الليبية»
أبرز ما جاء في إحاطة ممثلي الدول في مجلس الأمن حول ليبيا

أبرز ما جاء في إحاطة ممثلي الدول في مجلس الأمن حول ليبيا
نص إحاطة باتيلي إلى مجلس الأمن بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا (16 أكتوبر 2023)

نص إحاطة باتيلي إلى مجلس الأمن بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا (16 أكتوبر 2023)
كولومبيا تطلب من السفير الإسرائيلي الاعتذار ومغادرة أراضيها

كولومبيا تطلب من السفير الإسرائيلي الاعتذار ومغادرة أراضيها
«تيك توك» تحذف أكثر من 500 ألف فيديو وتغلق 8 آلاف بث مباشر مرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط

«تيك توك» تحذف أكثر من 500 ألف فيديو وتغلق 8 آلاف بث مباشر مرتبطة بالصراع في ...
قطار يقل أعضاء البرلمان الأوروبي يتوقف بالخطأ في «ديزني لاند»

قطار يقل أعضاء البرلمان الأوروبي يتوقف بالخطأ في «ديزني لاند»
باتيلي يطلع مجلس الأمن على ملاحظات البعثة الأممية بشأن القوانين الانتخابية

باتيلي يطلع مجلس الأمن على ملاحظات البعثة الأممية بشأن القوانين الانتخابية
تأكيد وزاري على انطلاق الدوري الليبي الممتاز في موعده (صور)

تأكيد وزاري على انطلاق الدوري الليبي الممتاز في موعده (صور)
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
إردوغان يدعو إلى التحرك لوقف «الوحشية غير المسبوقة» في غزة
إردوغان يدعو إلى التحرك لوقف «الوحشية غير المسبوقة» في غزة
قطر تدين قصف مستشفى المعمداني في غزة وتصفه بـ«المجزرة الوحشية»
قطر تدين قصف مستشفى المعمداني في غزة وتصفه بـ«المجزرة الوحشية»
السعودية: قصف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى المعمداني «جريمة شنيعة»
السعودية: قصف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى المعمداني «جريمة شنيعة»
تظاهرة أمام سفارة فرنسا في تونس تنديدا بقصف مستشفى المعمداني
تظاهرة أمام سفارة فرنسا في تونس تنديدا بقصف مستشفى المعمداني
الأردن يعلن إلغاء القمة الرباعية بعد مجزرة مستشفى المعمداني
الأردن يعلن إلغاء القمة الرباعية بعد مجزرة مستشفى المعمداني
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ماذا قال «الأزهر الشريف» عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؟
ماذا قال «الأزهر الشريف» عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؟...
الإمارات: هجمات «حماس» ضد المدن والقرى الإسرائيلية تشكل تصعيدا خطيرا وجسيما
الإمارات: هجمات «حماس» ضد المدن والقرى الإسرائيلية تشكل ......
أميركي يقتل طفلا فلسطينيا بـ26 طعنة ويصيب أمه في شيكاغو
أميركي يقتل طفلا فلسطينيا بـ26 طعنة ويصيب أمه في شيكاغو...
تونس ترجئ زيارة وفد أوروبي لتدارس نقاط «التفاوض» حول اتفاق بشأن الهجرة
تونس ترجئ زيارة وفد أوروبي لتدارس نقاط «التفاوض» حول اتفاق ......
أسيرة إسرائيلية لدى حماس: «اعتنوا بي وعالجوني وقدموا لي الدواء»
أسيرة إسرائيلية لدى حماس: «اعتنوا بي وعالجوني وقدموا لي ......
المزيد
غوتيريس يدعو إلى وقف إطلاق نار فوري في غزة.. وينتقد سياسات «العقاب الجماعي» الإسرائيلية
غوتيريس يدعو إلى وقف إطلاق نار فوري في غزة.. وينتقد سياسات ......
بعد مجزرة مستشفى المعمداني.. الأزهر الشريف يوجه نداء إلى الأمة العربية والإسلامية
بعد مجزرة مستشفى المعمداني.. الأزهر الشريف يوجه نداء إلى ......
«حزب الله» يدعو إلى «يوم غضب» الأربعاء تنديدًا بمجزرة مستشفى المعمداني
«حزب الله» يدعو إلى «يوم غضب» الأربعاء تنديدًا بمجزرة مستشفى......
الأردن يعلن إلغاء القمة الرباعية بعد مجزرة مستشفى المعمداني
الأردن يعلن إلغاء القمة الرباعية بعد مجزرة مستشفى المعمداني...
تظاهرة أمام سفارة فرنسا في تونس تنديدا بقصف مستشفى المعمداني
تظاهرة أمام سفارة فرنسا في تونس تنديدا بقصف مستشفى المعمداني...
المزيد