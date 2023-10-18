غوتيريس يدعو إلى وقف إطلاق نار فوري في غزة.. وينتقد سياسات «العقاب الجماعي» الإسرائيلية

القاهرة - بوابة الوسط

دعا الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريس الأربعاء إلى وقف إطلاق نار إنساني فوري في قطاع غزة الذي يتعرض إلى قصف إسرائيلي دموي.

وقال غوتيريس في خطاب ألقاه في بكين في منتدى «الحزام والطريق»، «أدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني فوري... لتخفيف المعاناة الإنسانية الرهيبة التي نشهدها»، حسب وكالة «فرانس برس».

لا تبرير للعقاب الجماعي الإسرائيلي

وأكد الأمين العام أنه لا مبرر لسياسات العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني حاليا في القطاع، واصفا قصف المستشفى المعمداني في غزة، الذي أوقع أكثر من مئات القتلى، بأنه «مرعب».

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وأضاف غوتيريس: «قلبي مع عائلات الضحايا. المستشفيات والطواقم الطبية محمية بموجب القانون الدولي الإنساني».