  • Alwasat News
Atwasat

مجلس الأمن يرفض مشروع قرار روسيًا يدعو لوقف فوري لإطلاق النار بغزة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 17 أكتوبر 2023, 12:07 مساء
مجلس الأمن يرفض مشروع قرار روسيًا يدعو لوقف فوري لإطلاق النار بغزة
جلسة سابقة بمجلس الأمن. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

رفض مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار قدمته البعثة الروسية الدائمة، يدعو إلى وقف فوري وإنساني لإطلاق النار في قطاع غزة المحاصر.

وفشل مشروع القرار الذي صاغته روسيا في الحصول على الحد الأدنى من الأصوات المطلوبة وعددها 9 في المجلس المؤلف من 15 عضوا الإثنين، إذ صوتت 5 دول لصالحه، وعارضته 4، فيما امتنعت 6 دول عن التصويت، بحسب وكالة «فرانس برس».

وفي قطاع غزة، أدت 10 أيام من العدوان والقصف الإسرائيلي المتواصل إلى تسوية أحياء بالأرض، ومقتل نحو 2750 فلسطينيا، غالبيتهم من المدنيين وبينهم عدد كبير من الأطفال.

أسف روسي ومبررات أميركية وبريطانية
وقال المندوب الروسي الدائم لدى مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا - أمام جلسة المجلس - «يؤسفنا أن المجلس وجد نفسه مرة أخرى رهينةَ لتطلعات الكتلة الغربية، وقد طرح مشروعنا بشأن وقف إطلاق نار إنساني في غزة للتصويت، وهو حقق غايته».

- مجلس الأمن يجتمع الإثنين لبحث تطورات الحرب على غزة

من جهتها، قالت المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن - أمام المجلس - «مشروع القرار الروسي طرح دون أية مشاورات».

من جانبها، قالت المندوبة البريطانية لدى المجلس: «نجهد لمواجهة تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة».

ووزعت روسيا - يوم الجمعة الماضي - مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، كما دانت الوثيقة بشدة أعمال العنف والأعمال العدائية ضد المدنيين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مجلس الأمن يرفض مشروع قرار روسيًا يدعو لوقف فوري لإطلاق النار بغزة

مجلس الأمن يرفض مشروع قرار روسيًا يدعو لوقف فوري لإطلاق النار بغزة
أسيرة إسرائيلية لدى حماس: «اعتنوا بي وعالجوني وقدموا لي الدواء»

أسيرة إسرائيلية لدى حماس: «اعتنوا بي وعالجوني وقدموا لي الدواء»
تشييع جثمان الطفل الفلسطيني وديع الفيوم ضحية الكراهية في أميركا

تشييع جثمان الطفل الفلسطيني وديع الفيوم ضحية الكراهية في أميركا
«الحقيقة التي لا توصف عن المأساة الليبية»

«الحقيقة التي لا توصف عن المأساة الليبية»
أبرز ما جاء في إحاطة ممثلي الدول في مجلس الأمن حول ليبيا

أبرز ما جاء في إحاطة ممثلي الدول في مجلس الأمن حول ليبيا
نص إحاطة باتيلي إلى مجلس الأمن بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا (16 أكتوبر 2023)

نص إحاطة باتيلي إلى مجلس الأمن بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا (16 أكتوبر 2023)
كولومبيا تطلب من السفير الإسرائيلي الاعتذار ومغادرة أراضيها

كولومبيا تطلب من السفير الإسرائيلي الاعتذار ومغادرة أراضيها
«تيك توك» تحذف أكثر من 500 ألف فيديو وتغلق 8 آلاف بث مباشر مرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط

«تيك توك» تحذف أكثر من 500 ألف فيديو وتغلق 8 آلاف بث مباشر مرتبطة بالصراع في ...
قطار يقل أعضاء البرلمان الأوروبي يتوقف بالخطأ في «ديزني لاند»

قطار يقل أعضاء البرلمان الأوروبي يتوقف بالخطأ في «ديزني لاند»
باتيلي يطلع مجلس الأمن على ملاحظات البعثة الأممية بشأن القوانين الانتخابية

باتيلي يطلع مجلس الأمن على ملاحظات البعثة الأممية بشأن القوانين الانتخابية
تأكيد وزاري على انطلاق الدوري الليبي الممتاز في موعده (صور)

تأكيد وزاري على انطلاق الدوري الليبي الممتاز في موعده (صور)
علاج تجريبي للسرطان يعيد للجهاز المناعي قدرته على محاربة الأورام

علاج تجريبي للسرطان يعيد للجهاز المناعي قدرته على محاربة الأورام
الحضور الصيني والذكاء الصناعي يطغيان على سوق «كان» الدولية للتلفزيون

الحضور الصيني والذكاء الصناعي يطغيان على سوق «كان» الدولية للتلفزيون
الاحتلال: لا وقف إطلاق نار أو مساعدات إنسانية لغزة مقابل إخراج الأجانب

الاحتلال: لا وقف إطلاق نار أو مساعدات إنسانية لغزة مقابل إخراج الأجانب
«الغذاء والدواء» الأميركية تقترح فرض حظر على منتجات تمليس الشعر الكيميائية

«الغذاء والدواء» الأميركية تقترح فرض حظر على منتجات تمليس الشعر الكيميائية
«بورش» تجري قيادة اختبارية لـ«بوكستر» الكهربائية

«بورش» تجري قيادة اختبارية لـ«بوكستر» الكهربائية
بايدن يندد بقتل الطفل الفلسطيني وديع.. ويصف الجريمة بـ«عمل كراهية مروّع»

بايدن يندد بقتل الطفل الفلسطيني وديع.. ويصف الجريمة بـ«عمل كراهية مروّع»
أميركي يقتل طفلا فلسطينيا بـ26 طعنة ويصيب أمه في شيكاغو

أميركي يقتل طفلا فلسطينيا بـ26 طعنة ويصيب أمه في شيكاغو
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
ماكرون يتحدث عن اجتماعات مكثفة «تتقدم» من أجل الإفراج عن الرهائن لدى حركة حماس
ماكرون يتحدث عن اجتماعات مكثفة «تتقدم» من أجل الإفراج عن الرهائن ...
ماكرون: جميع الدول الأوروبية معرضة لخطر عودة «الإرهاب الإسلامي»
ماكرون: جميع الدول الأوروبية معرضة لخطر عودة «الإرهاب الإسلامي»
وزير الخارجية التركي: بدأنا نقاشا مع حماس حول إطلاق الرهائن
وزير الخارجية التركي: بدأنا نقاشا مع حماس حول إطلاق الرهائن
ماكرون سيزور الشرق الأوسط عندما تكون هناك «أجندة مفيدة»
ماكرون سيزور الشرق الأوسط عندما تكون هناك «أجندة مفيدة»
إنذار جديد بوجود قنبلة في قصر فرساي بفرنسا وبدء إخلائه
إنذار جديد بوجود قنبلة في قصر فرساي بفرنسا وبدء إخلائه
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مصر تدين الهجوم الإرهابي في أنقرة وتؤكد تضامنها الكامل مع تركيا
مصر تدين الهجوم الإرهابي في أنقرة وتؤكد تضامنها الكامل مع ......
حماس تطلق امرأة إسرائيلية وطفليها
حماس تطلق امرأة إسرائيلية وطفليها...
عضو بالكونغرس الأميركي: مصر «حذرت» إسرائيل قبل ثلاثة أيام من عملية «حماس»
عضو بالكونغرس الأميركي: مصر «حذرت» إسرائيل قبل ثلاثة أيام من......
حصيلة رسمية جديدة: مقتل أكثر من 800 إسرائيلي و150 أسيرًا منذ بدء عملية «حماس»
حصيلة رسمية جديدة: مقتل أكثر من 800 إسرائيلي و150 أسيرًا منذ......
مجلس النواب الأميركي يعزل رئيسه في سابقة تاريخية
مجلس النواب الأميركي يعزل رئيسه في سابقة تاريخية...
المزيد
واشنطن: ليس لدينا دليل على ضلوع متزايد لإيران في حرب غزة
واشنطن: ليس لدينا دليل على ضلوع متزايد لإيران في حرب غزة...
البنتاغون: وضع ألفي جندي أميركي في حالة تأهب تحسبا لانتشار محتمل في الشرق الأوسط
البنتاغون: وضع ألفي جندي أميركي في حالة تأهب تحسبا لانتشار ......
بوتين يزور الصين للقاء حليفه شي جينبينغ
بوتين يزور الصين للقاء حليفه شي جينبينغ...
إنذار جديد بوجود قنبلة في قصر فرساي بفرنسا وبدء إخلائه
إنذار جديد بوجود قنبلة في قصر فرساي بفرنسا وبدء إخلائه...
ماكرون سيزور الشرق الأوسط عندما تكون هناك «أجندة مفيدة»
ماكرون سيزور الشرق الأوسط عندما تكون هناك «أجندة مفيدة»...
المزيد