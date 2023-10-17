مجلس الأمن يرفض مشروع قرار روسيًا يدعو لوقف فوري لإطلاق النار بغزة

القاهرة - بوابة الوسط

رفض مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار قدمته البعثة الروسية الدائمة، يدعو إلى وقف فوري وإنساني لإطلاق النار في قطاع غزة المحاصر.

وفشل مشروع القرار الذي صاغته روسيا في الحصول على الحد الأدنى من الأصوات المطلوبة وعددها 9 في المجلس المؤلف من 15 عضوا الإثنين، إذ صوتت 5 دول لصالحه، وعارضته 4، فيما امتنعت 6 دول عن التصويت، بحسب وكالة «فرانس برس».

وفي قطاع غزة، أدت 10 أيام من العدوان والقصف الإسرائيلي المتواصل إلى تسوية أحياء بالأرض، ومقتل نحو 2750 فلسطينيا، غالبيتهم من المدنيين وبينهم عدد كبير من الأطفال.

أسف روسي ومبررات أميركية وبريطانية

وقال المندوب الروسي الدائم لدى مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا - أمام جلسة المجلس - «يؤسفنا أن المجلس وجد نفسه مرة أخرى رهينةَ لتطلعات الكتلة الغربية، وقد طرح مشروعنا بشأن وقف إطلاق نار إنساني في غزة للتصويت، وهو حقق غايته».

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من جهتها، قالت المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن - أمام المجلس - «مشروع القرار الروسي طرح دون أية مشاورات».

من جانبها، قالت المندوبة البريطانية لدى المجلس: «نجهد لمواجهة تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة».

ووزعت روسيا - يوم الجمعة الماضي - مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، كما دانت الوثيقة بشدة أعمال العنف والأعمال العدائية ضد المدنيين.