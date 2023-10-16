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مجلس الأمن يجتمع الإثنين لبحث تطورات الحرب على غزة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 16 أكتوبر 2023, 04:11 مساء
مجلس الأمن يجتمع الإثنين لبحث تطورات الحرب على غزة
جلسة سابقة بمجلس الأمن. (أرشيفية: الإنترنت)
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يجتمع مجلس الأمن الدولي، الإثنين، في الساعة 22,00 ت غ لبحث الحرب على غزة، وفق ما أكدت الأمم المتحدة ومصادر دبلوماسية تحدثت عن تقديم مشروعي قرارين في هذا الشأن.

ووزعت روسيا، الجمعة، على أعضاء مجلس الأمن مشروع قرار سيتم التصويت عليه يدعو إلى «وقف إنساني فوري ودائم ويتم احترامه تمامًا لإطلاق النار» وإيصال المساعدات الإنسانية «من دون معوقات» إلى قطاع غزة المحاصر، بحسب المصادر المذكورة. كذلك، ستقدم البرازيل التي تتولى رئاسة المجلس هذا الشهر مشروع قرار يدين «عملية حماس»، بحسب «فرانس برس».

 «وقف فوري لإطلاق النار»
وجدّدت روسيا، الإثنين، دعوتها إلى «وقف فوري لإطلاق النار» في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم العاشر على التوالي، وحضت القادة على بدء مفاوضات بشأن إنهاء الأعمال العدائية.

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ونقلت وكالة «إنترفاكس» عن يوري أوشاكوف، أحد الناطقين باسم الكرملين قوله «الأولوية الآن هي للوقف الفوري لإطلاق النار وبدء عملية تسوية سياسية».

 إدخال مساعدات إلى قطاع غزة
يأتي ذلك في وقت أعلن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، بأنه سيتوجّه إلى الشرق الأوسط، الثلاثاء، للمساهمة في المفاوضات على إدخال المساعدات إلى قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل منذ عشرة أيام.

وقال غريفيث في بيان مصوّر الإثنين «نحتاج لطريقة لإيصال المساعدات.. سأتوجّه بنفسي إلى المنطقة غدًا لأحاول المساعدة في المفاوضات».

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع لليوم العاشر على التوالي إلى نحو 2750 «شهيدًا». وأوردت الوزارة في بيان مقتضب «نحو 2750 شهيدًا وأكثر من 9700 جريح» في القصف الجوي والمدفعي المكثف الذي ينفّذه الاحتلال على القطاع المحاصر.

«وقف العمليات العسكرية فورًا»
وطالب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط من بغداد، اليوم الإثنين، بـ«وقف العمليات العسكرية فورًا» في قطاع غزة وفتح «ممرات آمنة» لسكان القطاع، مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر لليوم العاشر على التوالي.

وقال أبو الغيط في كلمة له خلال اجتماع مجلس وزراء العدل العرب نقلتها القناة العراقية الرسمية «نطالب بوقف العمليات العسكرية فورًا وفتح ممرات آمنة على نحو عادل لإغاثة السكان وإدخال المواد الأساسية، وإنقاذ الجرحى بعد انهيار القطاع الصحي تقريبًا في القطاع الذي يتعرض للقصف كل دقيقة».

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