كتائب القسام تعلن مقتل 13 «أسيرا بينهم أجانب في القصف الصهيوني» على غزة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مقتل 13 «أسيرا... بينهم أجانب» في القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، كانت نجحت في أسرهم مع انطلاق عملية طوفان الأقصى السبت الماضي.

وأكدت الكتائب في بيان «مقتل 13 أسيراً من أسرى المعركة، بينهم أجانب في القصف الصهيوني المكثف على محافظتي الشمال وغزة خلال الـ24 ساعة الماضية»، مضيفة «قتل 6 منهم في محافظة الشمال في مكانين منفصلين، و7 في محافظة غزة في 3 أماكن مختلفة طالها قصف العدو الهمجي»، بحسب وكالة «فرانس برس».