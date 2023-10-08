الاحتلال الإسرائيلي: أكثر من 600 قتيل و100 أسير منذ بدء هجوم «حماس»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، مقتل أكثر من 600 إسرائيلي منذ بدء حركة حماس عمليتها المباغتة السبت، وأسر أكثر من 100 شخص.

وعمَّم المكتب هذه الأرقام على صفحته على منصة فيسبوك، وأكدها مسؤول في المكتب طلب عدم كشف هويته، وأكد المسؤول أن أعداد الوفيات «ليست نهائية» مع تسجيل إصابة أكثر من ألفي شخص بينهم 200 في «حالة حرجة»، بحسب «فرانس برس».

ونفذت حركة «حماس» الفلسطينية أمس السبت عملية مباغتة حملت اسم «طوفان الأقصى» استهدفت الاحتلال الإسرائيلي صباح السبت، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة وتسلل مئات من مقاتليها إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما أسرت عددًا كبيرًا من المدنيين والجنود، وقدر موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي عدد الأسرى بـ«حوالي مئة شخص»، بينما لم تقدم السلطات أي أرقام رسمية بعد.

ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 600 قتيل

ونقلت قناة «الجزيرة» في وقت سابق اليوم عن وزارة الصحة الإسرائيلية تأكيدها بارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 600 قتيل، منذ بدء عملية «طوفان الأقصى» التي أطلقتها حركة «حماس» الفلسطينية، فضلا عن تسجيل أكثر من ألفي إصابة.

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- جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن نيته إجلاء السكان في محيط غزة خلال 24 ساعة

وتستمر الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنات غلاف غزة منذ الساعات الأولى من أمس السبت. وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، عزمه إجلاء جميع السكان من محيط قطاع غزة خلال 24 ساعة، بعدما نشر عشرات الآلاف من جنوده، لقتال المقاومين الفلسطينيين الذين تسللوا من قطاع غزة.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال، دانيال هغاري، للصحفيين: «مهمتنا خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة هي إجلاء جميع سكان غلاف غزة». وأكد هغاري أن القتال مستمر لـ«إنقاذ الرهائن» الذين يحتجزهم المقاومون الفلسطينيون في أراضي فلسطين المحلتة، مضيفًا: «هناك عشرات آلاف من الجنود المقاتلين. سنصل إلى كل تجمع، حتى نقتل كل إرهابي في إسرائيل»، وفق نص كلامه.