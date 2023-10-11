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نوفاك: روسيا والسعودية تبحثان الوضع في سوق النفط

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 11 أكتوبر 2023, 11:39 صباحا
نوفاك: روسيا والسعودية تبحثان الوضع في سوق النفط
نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك في فيينا يوم الخامس من أكتوبر 2022. ( رويترز)
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أظهر مقطع فيديو نشره صحفيون روس عبر الإنترنت أن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك التقى وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان في موسكو، وذلك بعد أن ذكرت وكالات أنباء نقلا عن نوفاك أن المسؤولين سيناقشان الوضع في سوق النفط.

ومن المقرر أن يشاركا في مؤتمر للطاقة في موسكو يوم الأربعاء، كما سيعقد البلدان اجتماعا للجنة الحكومية المشتركة السعودية الروسية، حسبما نقلته «رويترز» .

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وذكر نوفاك في وقت سابق أن روسيا والسعودية ستناقشان في وقت لاحق يوم الأربعاء الوضع في سوق النفط وأسعار الخام في ظل تصعيد الأحداث الجارية في الأراضي المحتلة، مضيفا أن تصعيد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ربما يؤثر على سوق النفط، مضيفا وفقا لما نقلته وكالة إنترفاكس للأنباء «سنناقش الأمر. مثل تلك الأحداث في العالم قد تؤثر بشكل أو بآخر على الموقف المتعلق باستهلاك موارد الطاقة».

ويشارك نوفاك في مؤتمر للطاقة في موسكو والذي من المتوقع أن يحضره مسؤولون آخرون، من بينهم الأمير عبدالعزيز بن سلمان ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وممثلون من دول «أوبك»، ومن المقرر أن يلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلمة أمام المنتدى في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

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