أسعار النفط تتراجع بعد ارتفاع تجاوز 4%

القاهرة - بوابة الوسط

تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعد صعودها أكثر من 4% في الجلسة السابقة، مع توخي المتعاملين الحذر مع مراقبتهم لاحتمال انقطاع الإمدادات وسط الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وانخفض خام «برنت» 30 سنتا بما يعادل 0.3% إلى 87.85 دولار للبرميل، بينما نزل خام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي 31 سنتا أو 0.4% إلى 86.07 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

التأثر بالأحداث في الأراضي المحتلة

وارتفع الخامان القياسيان أكثر من 3.50 دولار أمس الإثنين مع إثارة الاشتباكات مخاوف من أن الصراع قد يمتد إلى ما هو أبعد من غزة إلى المنطقة الغنية بالنفط.

وواصلت قوات الاحتلال قصفها العنيف والعشوائي للقطاع، وأطبقت عليه الحصار، وقطعت المياه والكهرباء والوقود والغذاء عن سكانه.