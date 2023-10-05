  • Alwasat News
Atwasat

أسعار النفط ترتفع بعد إبقاء «أوبك بلس» على سياسة خفض الإنتاج

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 05 أكتوبر 2023, 07:32 صباحا
أسعار النفط ترتفع بعد إبقاء «أوبك بلس» على سياسة خفض الإنتاج
موقع للغاز والنفط تابع لشركة «أرامكو» السعودية. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، معوضة بعض الخسائر الكبيرة التي تكبدتها في الجلسة السابقة بعد أن أبقت لجنة «أوبك بلس» على تخفيضات إنتاج النفط للإبقاء على شح الإمدادات على الرغم من أن ضبابية التوقعات بشأن الطلب حدت من المكاسب.

وزادت العقود الآجلة لخام «برنت» 63 سنتا إلى 86.44 دولار للبرميل، في حين كسب سعر خام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي 49 سنتا مسجلا 84.71 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

هل ينخفض النفط إلى ما دون 90 دولارا؟

ولم تجر اللجنة الوزارية لـ«أوبك بلس» أي تغييرات على سياسة إنتاج النفط للمجموعة، وقالت السعودية إنها ستواصل خفضا طوعيا قدره مليون برميل يوميا حتى نهاية العام 2023، بينما ستحتفظ روسيا بخفض طوعي للصادرات قدره 300 ألف برميل يوميا إلى نهاية ديسمبر.

وعلى الجانب السلبي، من المحتمل أن يكون اقتصاد منطقة اليورو قد انكمش في الربع الأخير، وفقا لمسح أظهر انخفاض الطلب على الوقود في سبتمبر بأسرع وتيرة منذ نحو ثلاث سنوات مع قيام المستهلكين بكبح جماح الإنفاق وسط ارتفاع تكاليف الاقتراض والأسعار، كما أظهرت أحدث البيانات أيضا انخفاضا حادا في الطلب على البنزين في الولايات المتحدة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مايكل جوردان يدخل نادي أغنى 400 شخص في أميركا

مايكل جوردان يدخل نادي أغنى 400 شخص في أميركا
«بوابة الوسط» تستعرض تاريخ جائزة نوبل قبل إطلاق نسخة 2023

«بوابة الوسط» تستعرض تاريخ جائزة نوبل قبل إطلاق نسخة 2023
من هو التونسي منجي باوندي أحد الفائزين بجائزة نوبل للكيمياء؟

من هو التونسي منجي باوندي أحد الفائزين بجائزة نوبل للكيمياء؟
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: جولة في فضاء الرياضة

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: جولة في فضاء الرياضة
أول لقاح لسرطان الثدي يدخل مرحلة التجارب السريرية على البشر

أول لقاح لسرطان الثدي يدخل مرحلة التجارب السريرية على البشر
تحويل مركبة «تويوتا APM» إلى «حافلة للقطط»

تحويل مركبة «تويوتا APM» إلى «حافلة للقطط»
كاريكاتير خيري - «البق» يهاجم العاصمة الفرنسية باريس

كاريكاتير خيري - «البق» يهاجم العاصمة الفرنسية باريس
آثار كارثية لتسارع ذوبان الغطاء الجليدي في غرينلاند

آثار كارثية لتسارع ذوبان الغطاء الجليدي في غرينلاند
بمشاركة المعتصم المصراتي.. براغا يحصد أول 3 نقاط بدوري أبطال أوروبا

بمشاركة المعتصم المصراتي.. براغا يحصد أول 3 نقاط بدوري أبطال أوروبا
مجلس النواب الأميركي يعزل رئيسه في سابقة تاريخية

مجلس النواب الأميركي يعزل رئيسه في سابقة تاريخية
وسائل إعلام بلجيكية تكشف تفاصيل مرتبطة بقضية السفيرة الجراري في بروكسل

وسائل إعلام بلجيكية تكشف تفاصيل مرتبطة بقضية السفيرة الجراري في بروكسل
البرلمان الأوروبي يمنح الضوء الأخضر لقانون حول تعددية الإعلام واستقلاليته

البرلمان الأوروبي يمنح الضوء الأخضر لقانون حول تعددية الإعلام واستقلاليته
هل يفوز سلمان رشدي بجائزة نوبل للآداب؟

هل يفوز سلمان رشدي بجائزة نوبل للآداب؟
تغطية خاصة: درنة والبنك الدولي

تغطية خاصة: درنة والبنك الدولي
تغطية خاصة: المجتمع الأهلي في درنة بعد الكارثة.. إرادة البقاء

تغطية خاصة: المجتمع الأهلي في درنة بعد الكارثة.. إرادة البقاء
«تحقيقات»: شوارع ليبيا تحت رحمة المطر

«تحقيقات»: شوارع ليبيا تحت رحمة المطر
سيدات يطالبن الدنمارك بتعويضات بعد حرمانهن من الإنجاب

سيدات يطالبن الدنمارك بتعويضات بعد حرمانهن من الإنجاب
كاريكاتير حليم - «كاشيك» المسؤول!

كاريكاتير حليم - «كاشيك» المسؤول!
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
أسعار النفط تتراجع قبل اجتماع «أوبك بلس»
أسعار النفط تتراجع قبل اجتماع «أوبك بلس»
السعودية تؤكد استمرار خفض إنتاج النفط مليون برميل يوميا إلى نهاية 2023
السعودية تؤكد استمرار خفض إنتاج النفط مليون برميل يوميا إلى نهاية...
بابا الفاتيكان يدعو قمة «كوب28» إلى اتخاذ قرارات ملزمة بشأن الطاقة النظيفة
بابا الفاتيكان يدعو قمة «كوب28» إلى اتخاذ قرارات ملزمة بشأن ...
الاتحاد الأوروبي يعزز اعتماده على الغاز الطبيعي الروسي كمصدر أساسي للطاقة
الاتحاد الأوروبي يعزز اعتماده على الغاز الطبيعي الروسي كمصدر ...
«أوبك بلس» يبقي على خطته لخفض الانتاج من أجل دعم اسعار النفط
«أوبك بلس» يبقي على خطته لخفض الانتاج من أجل دعم اسعار النفط
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ما تداعيات الإغلاق الفدرالي في الولايات المتحدة حال حدوثه؟
ما تداعيات الإغلاق الفدرالي في الولايات المتحدة حال حدوثه؟...
إيلون ماسك يدرس فرض رسم اشتراك على مستخدمي «إكس»
إيلون ماسك يدرس فرض رسم اشتراك على مستخدمي «إكس»...
الوكالة الدولية للطاقة: حصر الاحترار بـ1.5 درجة مئوية ممكن بفضل ازدهار الطاقة النظيفة
الوكالة الدولية للطاقة: حصر الاحترار بـ1.5 درجة مئوية ممكن ......
أسعار النفط ترتفع مع تراجع إنتاج الخام في أميركا
أسعار النفط ترتفع مع تراجع إنتاج الخام في أميركا...
دومبروفسكيس: قوانين الأمن القومي الجديدة في الصين تقلق الشركات الأوروبية
دومبروفسكيس: قوانين الأمن القومي الجديدة في الصين تقلق ......
المزيد
دراسة: أوروبا تحتاج إلى إنفاق تريليوني يورو للاكتفاء من الطاقة
دراسة: أوروبا تحتاج إلى إنفاق تريليوني يورو للاكتفاء من ......
أسعار النفط ترتفع بعد إبقاء «أوبك بلس» على سياسة خفض الإنتاج
أسعار النفط ترتفع بعد إبقاء «أوبك بلس» على سياسة خفض الإنتاج...
إضراب أكثر من 75 ألف عامل في قطاع الصحة الأميركي لثلاثة أيام
إضراب أكثر من 75 ألف عامل في قطاع الصحة الأميركي لثلاثة أيام...
«أوبك بلس» يبقي على خطته لخفض الانتاج من أجل دعم اسعار النفط
«أوبك بلس» يبقي على خطته لخفض الانتاج من أجل دعم اسعار النفط...
الاتحاد الأوروبي يعزز اعتماده على الغاز الطبيعي الروسي كمصدر أساسي للطاقة
الاتحاد الأوروبي يعزز اعتماده على الغاز الطبيعي الروسي كمصدر......
المزيد