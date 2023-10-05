أسعار النفط ترتفع بعد إبقاء «أوبك بلس» على سياسة خفض الإنتاج

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، معوضة بعض الخسائر الكبيرة التي تكبدتها في الجلسة السابقة بعد أن أبقت لجنة «أوبك بلس» على تخفيضات إنتاج النفط للإبقاء على شح الإمدادات على الرغم من أن ضبابية التوقعات بشأن الطلب حدت من المكاسب.

وزادت العقود الآجلة لخام «برنت» 63 سنتا إلى 86.44 دولار للبرميل، في حين كسب سعر خام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي 49 سنتا مسجلا 84.71 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

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ولم تجر اللجنة الوزارية لـ«أوبك بلس» أي تغييرات على سياسة إنتاج النفط للمجموعة، وقالت السعودية إنها ستواصل خفضا طوعيا قدره مليون برميل يوميا حتى نهاية العام 2023، بينما ستحتفظ روسيا بخفض طوعي للصادرات قدره 300 ألف برميل يوميا إلى نهاية ديسمبر.

وعلى الجانب السلبي، من المحتمل أن يكون اقتصاد منطقة اليورو قد انكمش في الربع الأخير، وفقا لمسح أظهر انخفاض الطلب على الوقود في سبتمبر بأسرع وتيرة منذ نحو ثلاث سنوات مع قيام المستهلكين بكبح جماح الإنفاق وسط ارتفاع تكاليف الاقتراض والأسعار، كما أظهرت أحدث البيانات أيضا انخفاضا حادا في الطلب على البنزين في الولايات المتحدة.