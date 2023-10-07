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«القسام» تقصف تل أبيب بـ150 صاروخًا ردًا على تدمير برج في غزة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 07 أكتوبر 2023, 08:03 مساء
«القسام» تقصف تل أبيب بـ150 صاروخًا ردًا على تدمير برج في غزة
رشقات صاروخية باتجاة تل أبيب. (أرشيفية: الإنترنت)
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قصفت كتائب الشهيد عز الدين القسام مساء السبت، مدينة تل أبيب المحتلة برشقة صاروخية كبيرة، ردًا على قصف برج فلسطين السكني وسط قطاع غزة.

وقالت القسام إنها وجهت ضربة صاروخية لتل أبيب بـ 150 صاروخًا، ردًا على تدمير البرج. وقال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، أما وقد قام الاحتلال بقصف برج فلسطين وسط مدينة غزة فعلى تل أبيب أن تقف على رجلٍ واحدة وتنتظر ردنا المزلزل».

قصفت طائرات حربية إسرائيلية، السبت، ثلاثة أبراج تجارية وسكنية في قطاع غزة، وشوهد تصاعد الدخان الكثيف مع انهيار الأبراج بالكامل. وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان عمليات القصف، قائلًا إن «حماس تتعمد زرع مرافقها العسكرية بين السكان المدنيين في قطاع غزة». مشيرًا إلى أنه «أصدر تحذيرًا مسبقًا للسكان ... وطلب منهم إخلاء» المباني.

 الطيران الحربي الإسرائيلي يستهدف «برج فلسطين»
وذكرت «وكالة فلسطين اليوم الإخبارية»، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي يستهدف «برج فلسطين» المكون من 14 طابقًا في حي الرمال بمدينة غزة، بعد تحذيره سابقًا، ومن ثم تسويته بالأرض، وذكرت الوكالة أن سكان البرج وهم بالعشرات، باتوا بلا مأوى.

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وأعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلّح لحركة حماس، صباح السبت بدء عملية «طوفان الأقصى». وقالت إنّ القيادة «قرّرت وضع حد لكل جرائم الاحتلال، وانتهى الوقت الذي يعربد فيه دون محاسب». وتابعت «نعلن بدء عملية طوفان الأقصى ونعلن أن الضربة الأولى التي استهدفت مواقع العدو وتحصيناته تجاوزت خمسة آلاف صاروخ وقذيفة».

رد على جرائم الاحتلال واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى
وقال قائد الأركان في كتائب عز الدين القسام، محمد الضيف، إن العملية «رد على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى». وبثت كتائب القسام في وقت لاحق مقطع فيديو يظهر أسر مقاتليها ثلاثة رجال يرتدون ملابس مدنية قالت إنهم إسرائيليون.

وظهرت في مطلع الفيديو العبارة التالية: «مشاهد أسر كتائب القسام عددًا من جنود العدو ضمن معركة طوفان الأقصى». ويبدو من اللافتات في خلفية الفيديو باللغة العبرية أن اللقطات أُخذت في الجانب الإسرائيلي.

كما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو أخرى تظهر فيها جثث جنود بملابسهم العسكرية، إضافة لجثث أشخاص وركاب على الطريق السريع.

 

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