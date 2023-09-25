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في ترتر الأذرية.. نازحون منذ 1992 يحلمون بالعودة إلى ناغورني قره باغ

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 25 سبتمبر 2023, 01:48 مساء
في ترتر الأذرية.. نازحون منذ 1992 يحلمون بالعودة إلى ناغورني قره باغ
الأستاذ الأذري المتقاعد آزاد عبّاسوف المولود في ناغورني قره باغ، خلال مقابلة مع وكالة «فرانس برس» في ترتر، 24 سبتمبر 2023.
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يتوق آزاد عبّاسوف، منذ ثلاثين عامًا، إلى العودة إلى قريته في منطقة ناغورني قره باغ، غير أن أمل النازح الأذري في أن يتحقّق حلمه انتعش بعد الانتصار الخاطف الذي حققته باكو الأسبوع الماضي على الانفصاليين الأرمن.

يقول المدرس المتقاعد البالغ 67 عامًا، والذي أمضى نصف حياته تقريبًا بعيدًا من قريته، «العودة هاجسي»، بحسب وكالة «فرانس برس».

مرتديًا بزّة وربطة عنق تميّزانه عن سائر سكان مدينة ترتر الأذري الذين يرتدون ملابس متواضعة، يعرض عبّاسوف للوكالة الفرنسية صورة جوية على هاتفه لموقع منزله القديم. ويقول متأثرًا «غالبا أنظر إليها».

ويعيش الأذري عبّاسوف في ترتر على بعد أكثر من ساعة بالسيّارة من قرية أومودلو التي يتحدّر منها في منطقة ناغورني قره باغ.

ولا تزال ذكريات الثامن والعشرين من فبراير 1992، حيّة في ذاكرة الرجل الستيني، وهو اليوم الذي اضطرّ فيه إلى ترك قريته بعد وفاة شقيقه وإسقاط مروحية إنقاذ، وقد سار خلال فراره لمسافات طويلة.

وبعد رحيل جيش الاتحاد السوفياتي، اندلعت حرب بين أرمينيا وأذربيجان خلّفت 30 ألف قتيل تقريبًا ودفعت بـ700 ألف أذري إلى الفرار من أرمينيا، ومن ناغورني قره باغ وبـ230 ألف أرميني إلى الفرار من أذربيجان.

ومنطقة ناغورني قره باغ متنازع عليها منذ عقود، وهي جيب في القوقاز ألحقه ستالين بأذربيجان في العام 1921، ومُنح الحكم الذاتي في العام 1923.

والأحد، لجأ مئات سكان ناغورني قره باغ، من أصل 120 ألفا يقطنون الجيب ومعظمهم من الأرمن، إلى أرمينيا.

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أعلن الانفصاليون الاستسلام وأكّدوا أن السكان الذين خسروا منازلهم في القتال الأخير، قد يغادرون الجيب إلى أرمينيا قريبا.

ويقول آزاد عبّاسوف «كما اضطررنا إلى ترك منازلنا على عجل في العام 1992، فنحن مستعدّون للعودة إليها بالسرعة نفسها»، وترك مدينة ترتر وسياراته من طراز «لادا» العائدة إلى الحقبة السوفياتية وطيف الحرب المهيمن.

وفي هذه المدينة كما في الضواحي المجاورة لافتات عليها قبضات مرفوعة أو أزهار ترمز إلى استعادة أراضي في ناغورني قره باغ في العام 2020، خصوصا مدينة شوشا التي تعتبرها باكو عاصمتها الثقافية.

وفي ترتر، تشير مئات اللوحات إلى الأضرار التي خلّفتها حرب العام 2020، مثل تدمير منزل جاويد إسماعيلوف بصاروخ يتوسّط حديقته حيث لا يزال إبريق شاي أزرق ومروحة ملتوية وسترة جلدية بين أنقاض ما أصبح نصبًا تذكاريًا في الهواء الطلق.

«سئمنا من الحرب والخوف»
وعلى غرار آزاد عبّاسوف، يقول نازحون قابلتهم «فرانس برس»، إنهم يحلمون بالعودة إلى ناغورني قره باغ.

وتقول فالييفا نازاكات (49 عامًا) التي خسرت زوجها خلال النزاع في 2020 الذي استمرّ 44 يومًا «أريد طبعًا أن أعود إلى قره باغ، سئمنا من الحرب والخوف».

وخسرت نازاكات بفعل الحرب أيضًا قريتها بوي أحمدلي بجبالها ومياهها وكروم العنب فيها. ومع القوات الأذرية استعادت هذه البلدة لاحقا إلا أن الوصول إليها يخضع لشروط مشدّدة.

«ليعود الأرمن إلى قريتهم»
ويقول عبّاسوف «نحتاج إلى ظروف سلميّة للعودة إلى القرية (...) يجب أن تُحرّر قريتي بطريقة جيّدة، يجب إزالة الألغام وبناء طرقات وإعادة بناء منازل، هناك الكثير ممّا يجب فعله».

وينبغي أيضًا تجاوز الخصومات التي تعمقت عبر الأجيال والمعارك.

ويتابع عبّاسوف «نحن بحاجة إلى استئصال بذور العداء بيننا»، وحلّ قضية الإسكان الشائكة.

ويصرّ على أنه لن يسكن في منزل غير المنزل الذي كان يملكه، موضحًا «ليعود الأرمن إلى قريتهم».

في المقابل، يقول نازحون أرمن فرّوا الأحد من جيب ناغورني قره باغ إنهم يرفضون رفضًا قاطعًا العودة إلى منازلهم في حال جاء «الأتراك» إلى قراهم، وهي التسمية التي يعتمدها كثيرون للإشارة إلى الأذريين.

من جهته، يقول الرجل الثلاثيني جاويد إسماعيلوف «كلّ شيء يحتاج إلى وقت، إنها عملية طويلة (...) لكن يمكننا التعايش».

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