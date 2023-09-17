أوكرانيا: روسيا فقدت 272 ألف جندي منذ بداية الحرب بينهم 530 أمس

القاهرة - بوابة الوسط

أفادت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، اليوم الأحد، بأن روسيا فقدت 272320 جنديا في أوكرانيا منذ بدء الحرب في 24 فبراير 2022.

ووفق بيان هيئة الأركان الأوكرانية، الذي نقلته جريدة «كييف إندبندنت»، فإن هذا الرقم يشمل مقتل 530 جنديا من القوات الروسية يوم أمس.

موسكو وكييف تسابقان الزمن لحسم الهجوم المضاد قبل حلول الشتاء

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه الحرب الروسية - الأوكرانية تصعيدا في عدة جبهات، التي تستعر بمختلف تكتيكات الهجوم بين الطرفين؛ إذ تسابق موسكو وكييف الزمن لحسم الهجوم المضاد قبل حلول فصل الشتاء، مع بلوغ المعارك البحرية ذروة جديدة في البحر الأسود.

روسيا تستهدف خاركييف بصواريخ «إس 300»

وبينما أعلن جهاز الاستخبارات والبحرية الأوكرانية استهداف جهاز «دفاع جوي روسي» في القرم، هاجمت القوات الروسية 5 زوارق أوكرانية، وصعدت هجماتها في جبهات متعددة في دينبرو وخيروسون ومدينة كريفوي، وذلك وسط تكثيف الحراك السياسي للطرفين مع حلفائهما، في ظل تزويد واشنطن أوكرانيا بـ1.25 مليار دولار عبر برنامج للبنك الدولي، ومحاولات غربية لتمكينها في قطاع الطاقة النووية من أجل تقليل اعتمادها على موسكو، تزامنا مع تعاون بوتين عسكريا مع جبهات عدة، وإعلان موسكو سحب النخب الروسية 50 مليار دولار من أصولهم في الأسواق الأوروبية «غير الصديقة».

موسكو تطوق الحدود الأوكرانية بصواريخ إسكندر دقيقة التوجيه

وتعدد موسكو جبهات هجماتها على الأراضي الأوكرانية منذ نهاية الأسبوع الماضي. كما تطوق الحدود الأوكرانية بصواريخ «إسكندر» البالستية التكتيكية القصيرة المدى، وكذلك «إس 300» الملقبة بـ«باتريوت روسيا»، تأسيا بصاروخ باتريوت الأميركي.

وتحتدم المعارك بين الجانبين وسط تحذيرات استخباراتية أميركية للجانب الأوكراني من أن عدم حسم هجوم الربيع المضاد قبل انتهاء أكتوبر قد يفضي لإحباطه، ولا سيما مع اقتراب فصل الشتاء الذي سيعيق بطبيعة الحال الدعم اللوجستي، ويبطئ العمليات القتالية.

جندي أوكراني يحمل معدات عسكرية على الجبهة الشرقية للقتال (أرشيفية: كييف إندبندنت)