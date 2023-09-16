روسيا تستهدف خاركييف بصواريخ إس 300

القاهرة - بوابة الوسط

قال حاكم مدينة خاركييف، أوليه سينيهوبوف، إن القوات الروسية أطلقت خمسة صورايخ من طراز إس-300 على المدينة الواقعة شمال شرق البلاد، مما أدى إلى إصابة خمسة أشخاص على الأقل

وأوضح المسؤول الأوكراني، في إفادة نقلتها جريدة «كييف إندبندت»، أن الصواريخ استهدفت منطقة خلودنوهيرسكي في مدينة خاركيف.

إس 300 مُلقب بـ«باتريوت روسيا»

ويلقب صاروخ إس 300 روسي الصنع بـ«باتريوت روسيا»، تأسيا بصاروخ باتريوت الأميركي، وهو صاروخ بعيد المدى، ودخل الخدمة في عهد الاتحاد السوفيتي العام 1978، وصدرت منه نسخ متطورة تستطيع متابعة وإصابة أهداف متعددة، وهو قادرو على إسقاط الطائرات والصواريخ البالستية.

موسكو وكييف تسابقان الزمن لحسم الهجوم المضاد

تشهد الحرب الروسية - الأوكرانية تصعيدا على عدة جبهات، التى تستعر بمختلف تكتيكات الهجوم بين الطرفين؛ إذ تسابق موسكو وكييف الزمن، لحسم الهجوم المضاد قبل حلول فصل الشتاء مع بلوغ المعارك البحرية ذروة جديدة فى البحر الأسود.

صواريخ إس 300 الملقبة بـ«باتريوت روسيا» (أرشيفية: الانترنت)