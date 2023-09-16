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المغرب: زيارة ماكرون ليست مدرجة في جدول الأعمال

القاهرة - بوابة الوسط السبت 16 سبتمبر 2023, 06:49 مساء
المغرب: زيارة ماكرون ليست مدرجة في جدول الأعمال
صورة مركبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (يسار)، وملك المغرب محمد السادس. (الإنترنت)
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قالت وزارة الخارجية المغربية، اليوم السبت، إن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمغرب «ليست مدرجة في جدول الأعمال ولا مبرمجة» وذلك بعد أن أعلنت عنها وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا.

ونقلت وكالة «المغرب العربي» الرسمية للأنباء عن مصدر حكومي رسمي مغربي قوله، إن زيارة الرئيس الفرنسي غير مبرمجة، بعد أن صرحت وزيرة الخارجية الفرنسية كولونا، مساء يوم الجمعة، لإحدى القنوات الإخبارية الفرنسية بأن الرئيس ماكرون «تلقى دعوة رسمية من العاهل المغربي محمد السادس لزيارة المملكة المغربية»، بحسب «رويترز».

واستغرب المصدر الحكومي المغربي «لكون السيدة كولونا، اتخذت هذه المبادرة أحادية الجانب، ومنحت لنفسها حرية إصدار إعلان غير متشاور بشأنه بخصوص استحقاق ثنائي مهم».

 تأجيل زيارة ماكرون مرارًا العام الماضي
وكان المغرب قد أجل زيارة ماكرون مرارًا العام الماضي، وشهدت العلاقات بين البلدين فتورًا في السنوات القليلة الماضية، بسبب مشكلة الصحراء الغربية التي تريد المغرب من فرنسا الاعتراف بمغربيتها على غرار عدد من الدول الصديقة للمملكة.

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وقال العاهل المغربي في خطاب وجهه إلى الشعب المغربي العام الماضي، إن بلاده تنظر إلى العالم عبر «نظارة» الصحراء.

المغرب لم يرد على عرض فرنسا بشأن تقديم الدعم في الزلزال
وكان المغرب قد قبل المساعدات من عدد من الدول مثل إسبانيا وبريطانيا وقطر والإمارات، ولم يرد على عرض فرنسا تقديم الدعم في الزلزال المدمر الذي ضرب منطقة الحوز قرب مراكش الأسبوع الماضي.

واعتبرت كولونا في تصريحات صحفية سابقة بأن «هذا جدل في غير محله». وجرى نشر فيديو للرئيس ماكرون على وسائل التواصل الاجتماعي قال فيه «أردت مخاطبة المغاربة مباشرة لأقول لكم إن فرنسا حزينة للغاية... بسبب هذا الزلزال المروع... سنقف بجانبكم».

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