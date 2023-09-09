ماكرون يعلن استعداد باريس للمساعدة في إنقاذ ضحايا زلزال المغرب

القاهرة - بوابة الوسط

عبّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، عن استعداد بلاده للمساعدة في إنقاذ ضحايا زلزال المغرب، و«تأثره بمشاهد الزلزال الرهيب في المناطق المغاربية».

وكتب الرئيس الفر نسي، في تدوينة عبر منصة «اكس»، من الطائرة التي تقله إلى نيودلهي، للمشاركة في قمة مجموعة العشرين: «نحن متأثرون جميعا بعد الزلزال الرهيب في المغرب. عليه، فإن فرنسا مستعدة للمساعدة في عمليات الإنقاذ».

وحسب وكالة «رويترز»، أسفر الزلزال الذي ضرب الأراضي المغربية الليلة الماضية، والذي بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر، عن تدمير مبانٍ، ودفع سكان المدن الكبرى إلى ترك منازلهم.

في سياق متزامن، عبرت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، عن «تضامنها مع المغرب والشعب المغربي الصديق»، بعد الزلزال «الرهيب»، مؤكدة تعاطف باريس مع الضحايا وعائلاتهم، وذلك في رسالة عبر منصة «إكس» السبت.

الدبيبة يعزي المغرب في ضحايا الزلزال

ارتفاع حصيلة وفيات زلزال المغرب إلى 632 شخصاً

ارتفاع حصيلة وفيات الزلزال إلى 632 شخصا

وحدد بيان صادر عن وزارة الداخلية المغاربية، صباح اليوم، مركز قوة الزلزال في إقليم الحوز جنوب غرب العاصمة مراكش.

وارتفعت، وفق البيان، حصيلة وفيات الزلزال إلى 632 شخصاً، بالإضافة إلى إصابة 329 آخرين. وناشدت السلطات الصحية المواطنين التبرع بالدماء لإنقاذ الجرحى

رئيس الوزراء الإسباني يقدم تعازيه للمغرب في ضحايا الزلزال

قدم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم السبت، تعازيه لعائلات ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب مدينة مراكش المغربية، وأسفر عن سقوط ما لا يقل عن 632 قتيلا.

وكتب سانشيز عبر منصة «إكس»: «أعرب عن تضامني الكامل ودعمي لشعب المغرب بعد هذا الزلزال الرهيب»، مضيفا: «تقف إسبانيا إلى جانب ضحايا هذه المأساة وعائلاتهم».