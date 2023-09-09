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الدبيبة يعزي المغرب في ضحايا الزلزال

القاهرة - بوابة الوسط السبت 09 سبتمبر 2023, 10:01 صباحا
الدبيبة يعزي المغرب في ضحايا الزلزال
حطام منزل دمره الزلزال الذي ضرب المغرب، 8 سبتمبر 2023. (الإنترنت)
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قدم رئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، عبدالحميد الدبيبة، العزاء للشعب المغربي الشقيق، والملك محمد السادس، في ضحايا الزلزال الذي ضرب ضواحي مدينة مراكش الليلة الماضية، وأسفر عن وفاة 632 شخصاً، بالإضافة إلى إصابة 329 آخرين في أحدث حصيلة صادرة عن وزارة الداخلية المغربية.

وقال الدبيبة في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «تضامننا الكامل مع أسر الضحايا، وندعو الله عز وجل أن يحفظ المملكة المغربية».

وبيّن المركز الجيوفيزيائي المغربي أن الزلزال وقع في منطقة إغيل بالأطلس الكبير بقوة 7.2 درجة. وقدرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية قوة الزلزال بنحو 6.8 درجة. وقالت إنه وقع على عمق ضحل نسبيا يبلغ 18.5 كيلو متر، وفقا لـ«رويترز».

آثار زلزال المغرب
أظهرت مقاطع فيديو، جرى تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي لآثار الزلزال مباشرة، والتي لم تتمكن «رويترز» من التحقق منها على الفور، الناس وهم يركضون خائفين خارج مركز للتسوق والمطاعم والمباني السكنية، ويتجمعون في الخارج.

ارتفاع حصيلة وفيات زلزال المغرب إلى 632 شخصاً

تقع منطقة إيغيل الجبلية، التي تضم قرى زراعية صغيرة، على بُعد نحو 70 كيلو مترا جنوب غرب مراكش. ووقع الزلزال بعد الـ11 مساء (22.00 بتوقيت غرينتش)، ويعد الأكثر دموية في المغرب منذ زلزال العام 2004 بالقرب من الحسيمة في جبال الريف الشمالية، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 600 شخص.

وفي مراكش، انهارت بعض المنازل في المدينة القديمة المزدحمة. وكان الناس يعملون جاهدين على إزالة الأنقاض، بينما كانوا ينتظرون المعدات الثقيلة، حسبما قال أحد السكان، عيد عزيز حسن. وأظهرت لقطات لسور المدينة، الذي يعود تاريخه إلى العصور الوسطى، شقوقا كبيرة في أحد أقسامه، وسقوط أجزاء منه، وأنقاضا ملقاة في الشارع.

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