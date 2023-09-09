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إيران: توقيفات جديدة قبيل ذكرى وفاة مهسا أميني

القاهرة - بوابة الوسط السبت 09 سبتمبر 2023, 07:33 مساء
إيران: توقيفات جديدة قبيل ذكرى وفاة مهسا أميني
متظاهرة تحمل صورة الشابة مهسا أميني خلال تظاهرة دعم للحركة الاحتجاجية في إيران. (أ ف ب)
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أوقفت السلطات الإيرانية ستة أشخاص يشتبه في تخطيطهم لاحتجاجات لإحياء الذكرى الأولى لوفاة الشابة مهسا أميني الأسبوع المقبل، وفق ما أعلنت وكالة «إرنا» الرسمية.

وأوضحت الوكالة أن الأفراد الذين أوقفوا «كانوا يخطّطون لتنظيم تجمّعات عبر الإنترنت» في وقت كان «المعارضون يدعون إلى الفوضى في مناسبة ذكرى التظاهرات» التي اندلعت بعد وفاة مهسا أميني، بحسب «فرانس برس».

وأدت وفاة الشابة الكردية الإيرانية البالغة 22 عامًا أثناء احتجازها لدى الشرطة في 16 سبتمبر 2022 على خلفية عدم التزامها قواعد اللباس الصارمة المفروضة على النساء في الجمهورية الإسلامية، إلى تظاهرات حاشدة في إيران ضد النظام. وبحسب الناشطين، قتل المئات، بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، خلال الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات. كما تم توقيف الآلاف على هامش التحركات.

 «أعمال شغب» حرض عليها الغربيون
وأوضحت «إرنا» أن الأشخاص الستة الذين أوقفوا شاركوا في هذه الحركة الاحتجاجية التي تصفها الحكومة بأنها «أعمال شغب» حرض عليها الغربيون. وقد أوقفتهم عناصر من جهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري في محافظة كهكيلويه وبوير أحمد (جنوب غرب).

-  محكمة إيرانية تقضي بسجن صحفيتين بتهمة «التآمر» والتواطؤ
-  بدء محاكمة محامي مهسا أميني في إيران بتهمة «الدعاية ضد الجمهورية الإسلامية»

والثلاثاء، اعتقلت السلطات الإيرانية عم مهسا أميني صفا علي، بعدما أعلنت نهاية أغسطس بدء محاكمة محامي عائلة أميني صالح نكبخت، لتحدثه إلى وسائل الإعلام عن القضية.

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