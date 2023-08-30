بدء محاكمة محامي مهسا أميني في إيران بتهمة «الدعاية ضد الجمهورية الإسلامية»

القاهرة - بوابة الوسط

بدأت محاكمة صالح نيكبخت، محامي الشابة الإيرانية مهسا أميني التي أثارت وفاتها حركة احتجاج واسعة في سبتمبر 2022 في طهران، بتهمة «الدعاية ضد الجمهورية الإسلامية»، وفق ما ذكرت وسيلة إعلام الأربعاء.

ونقلت جريدة «اعتماد» عن محاميه علي رضائي قوله إن الجلسة الأولى لمحاكمة نيكبخت «عُقدت الثلاثاء، وجرى إخطاره بتهمة النشاط الدعائي ضد الجمهورية الإسلامية بسبب تحدثه مع وسائل إعلام أجنبية ومحلية، ولا سيما في قضية مهسا أميني»، بحسب وكالة «فرانس برس».

تبدأ هذه المحاكمة بعد عام تقريبا من وفاة مهسا أميني في 16 سبتمبر 2022، التي اعتقلتها شرطة الأخلاق عن عمر يناهز 22 عاما، واتهمتها بانتهاك قواعد اللباس الصارمة. وطالب محامي نيكبخت، الذي ما زال طليقا، بتبرئة موكله الذي «انتقد فقط إدارة السلطات للبلاد في مقابلاته»، وفقا للجريدة.

عقوبة بالسجن بين ثلاثة أشهر وسنة

وفي حال إدانته، قد يتعرض نيكبخت لعقوبة بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة واحدة. ونهاية سبتمبر 2022، ذكر أن عائلة أميني تقدمت بشكوى ضد الشرطة التي اعتقلت الشابة.

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يتحدر هذا المحامي من إقليم كردستان (غرب)، ومثّل العديد من الشخصيات الإيرانية خلال مسيرته الطويلة، بينهم المخرج جعفر بناهي الذي أفرج عنه بكفالة في فبراير بعد سبعة أشهر في السجن.

وقُتل مئات الأشخاص، بينهم عشرات من أفراد قوات الأمن، خلال التظاهرات نهاية العام 2022. كما أُلقي القبض على آلاف المتظاهرين الذين اتهمتهم السلطات بالمشاركة في «أعمال شغب» أثارتها دول غربية.